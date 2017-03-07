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07:24 (мск), источник: Newtimes.kz

Казахстан и Россия решили давний спор о полетах в Улан-Батор

Право выполнения полетов с использованием Транссибирских маршрутов предоставлено казахстанским авиакомпаниям, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу министерства по инвестициям и развитию.

Источник: Newtimes.kz

Как сообщает ведомство, Казахстан и Россия установили договоренность по вопросу пролета над территорией воздушного пространства РФ.

«По итогам ряда переговоров, казахстанским авиакомпаниям предоставлено право выполнения полетов с использованием системы Транссибирских маршрутов, которое позволяет беспрепятственно открыть новые направления в Улан-Батор и Токио. Данный вопрос обсуждался на протяжении долгого времени»,― проинформировали в пресс-службе.

Кроме того, казахстанские перевозчики получили право выполнения ежедневных рейсов по маршрутам Астана-Байконур и Алматы-Байконур. Стороны закрепили договоренность путем обмена письмами.

Напомним, что в мае 2016 года авиакомпания «Эйр Астана» отменила рейсы между Астаной и Улан-Батором в связи с необоснованным отзывом разрешения авиационными властями Монголии.

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