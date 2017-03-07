Казахстан и Россия решили давний спор о полетах в Улан-Батор
Право выполнения полетов с использованием Транссибирских маршрутов предоставлено казахстанским авиакомпаниям, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
Право выполнения полетов с использованием Транссибирских маршрутов предоставлено казахстанским авиакомпаниям, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
Как сообщает ведомство, Казахстан и Россия установили договоренность по вопросу пролета над территорией воздушного пространства РФ.
«По итогам ряда переговоров, казахстанским авиакомпаниям предоставлено право выполнения полетов с использованием системы Транссибирских маршрутов, которое позволяет беспрепятственно открыть новые направления в
Кроме того, казахстанские перевозчики получили право выполнения ежедневных рейсов по маршрутам
Напомним, что в мае 2016 года авиакомпания «Эйр Астана» отменила рейсы между Астаной и