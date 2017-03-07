Казахстан и Россия решили давний спор о полетах в Улан-Батор

Как сообщает ведомство, Казахстан и Россия установили договоренность по вопросу пролета над территорией воздушного пространства РФ.

«По итогам ряда переговоров, казахстанским авиакомпаниям предоставлено право выполнения полетов с использованием системы Транссибирских маршрутов, которое позволяет беспрепятственно открыть новые направления в Улан-Батор и Токио. Данный вопрос обсуждался на протяжении долгого времени»,― проинформировали в пресс-службе.

Кроме того, казахстанские перевозчики получили право выполнения ежедневных рейсов по маршрутам Астана-Байконур и Алматы-Байконур. Стороны закрепили договоренность путем обмена письмами.