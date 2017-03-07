Иркутская область вошла в число лидеров по реструктуризации ипотеки

Бюджетные деньги, выделенные на поддержку ипотечных заемщиков, оказавшихся в трудной финансовой ситуации, уже нашли получателей. 4,5 млрд рублей по госпрограмме направлены на реструктуризацию ипотеки. Таким образом, госпрограмма может считаться успешно завершенной уже в ближайшие дни, хотя официальный срок ее завершения — 31 мая. Больше всего помощью государства пользовались жители Московской и Иркутской областей, Краснодарского и Пермского краев, а также Москвы, сообщает ИА IrkutskMedia.

4,5 млрд рублей, выделенные в первой половине 2015 года из бюджета на поддержку россиян, исчерпаны. Это было обусловлено взрывным ростом спроса заемщиков на реструктуризацию кредитов в начале этого года. Цель программы выполнена, сообщает газета «Известия» со ссылкой на агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК).

«Если в феврале прошлого года в банки поступило менее 1 тысячи обращений заемщиков, то в декабре банки получили уже 2,7 тысячи таких обращений. Вопреки ожиданиям ряда экспертов в феврале этого года заявок было подано больше, чем за весь 2016 год», — сообщает АИЖК.

Изначально предполагалось, что программа будет работать до 1 марта, в начале этого года срок ее действия продлили до 31 мая.

Представители банков-участников программы считают, что повышенный интерес заемщиков к реструктуризации обусловлен изменением условий и эффектом окончания программы.

Как отметили в агентстве, из двух вариантов помощи — списание части оставшегося долга и снижение ежемесячного платежа — наибольшим спросом пользовалась форма, при которой заемщикам прощали часть задолженности. В большинстве случаев (более 90%) поддержка направлялась молодым семьям с одним-тремя детьми, уточнили в АИЖК. Доля инвалидов и ветеранов среди получателей поддержки оказалась незначительной — порядка 3%.

По данным АИЖК, к 6 марта реструктурировано более 15,5 тысячи кредитов, еще по 5,6 тысячи получено одобрение, реструктуризация по ним будет проведена в ближайшее время. Те заявки, которые граждане уже подали в банки, но по ним еще не принято решение о реструктуризации, также будут рассмотрены, заверили в АИЖК. В агентстве рекомендуют банкам в первую очередь проводить реструктуризацию кредитов по заявкам от многодетных семей и семей, где есть инвалиды.