Под Красноярском появится тепличный комплекс за девять миллиардов рублей

Компания ранее представила проект комплекса краевым властям. По информации правительства, площадь теплиц с интеллектуальной системой светового воздействия должна составить 30 гектаров. На этой территории компания планирует выращивать до 22 тысяч тонн овощей. Для обеспечения эффективной работы комплекса планируется организовать более 400 рабочих мест.

«Ввод агропромышленного комплекса в эксплуатацию намечен на 2019 год. Инвестиции составляют 9,2 миллиарда рублей», — сообщает пресс-служба.

«ЭКО-культура» работает на рынке овощной продукции с 2012 года. Сейчас овощи выращиваются в двух тепличных комплексах Ставропольского края. В состав холдинга также входят два распределительных центра в Москве и Ставрополье. Компания планирует построить 9 тепличных комплексов в России. Один из них в Красноярском крае.