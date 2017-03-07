Дом на 4-й Транспортной снесут за счет средств, собранных c омичей на капремонт

В многоквартирном доме № 50 по улице 4-й Транспортной по формату общежития проживают около 400 омичей. На 2016−2018 стоял срок капитального ремонта многоквартирного дома № 50 по улице 4-й Транспортной. В частности — ремонт крыши и проектно-сметная документация. Но с учетом условий проживания — разрушенных коммуникаций и затопленных подвалов — жильцы требовали признать дом аварийным, что им и удалось — в феврале мэр Вячеслав Двораковский подписал соответствующее постановление.

При этом, по данным регионального фонда капремонта, с сентября 2014 года (когда начала действовать программа) по 20 февраля 2017 на дом было начислено взносов на сумму 918 тысяч рублей, из которых в действительности оплачено 277 тысяч, что говорит о слабой собираемости — 30,2%. Эти средства, согласно постановлению правительства Омской области № 156-П, пойдут на оплату работ по будущему сносу здания.

— Указанный многоквартирный дом будет исключен из региональной программы при ее ближайшей актуализации. Начисления собственникам прекратятся с 1 марта 2017 года. Все средства, поступившие от собственников данного многоквартирного дома в качестве взносов, будут направлены на снос указанного многоквартирного дома, — прокомментировали в региональном фонде капремонта.

Добавим, само здание было построено в 1960-х годах, но из-за часто меняющихся собственников, управляющих компаний спустя полвека пришло в совершенную негодность, и жильцы стали требовать признать дом аварийным, ожидая скорого расселения. Сделать это нужно будет до 31 декабря 2020 года.

Однако в департаменте жилищной политики не исключают, что процесс может затянуться, поскольку новая программа расселения домов еще не принята, сейчас завершается переселение омичей из аварийного жилья, признанного таковым до 2012 года. После этого срока еще 150 домов были признаны подлежащими сносу, на расселение будет необходимо свыше 2 млрд рублей.