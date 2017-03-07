Увеличить доходы бюджета за год на 5% планируют власти Краснодарского края

Главное, по словам Вениамина Кондратьева, чтобы вместе с ростом экономики был и рост доходов населения, благосостояния конкретного жителя края, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В ходе совещания не раз отмечалось, что по итогам 2016 года региональная экономика вышла на достаточно высокие показатели. По словам вице-губернатора Игоря Галася, основой роста стали курортно-туристский комплекс, сельское хозяйство, промышленность, оптовая торговля. Эти отрасли продемонстрировали прорывной рост — от 4 до 8%.

В туристическом комплексе темпы роста выше среднекраевых зафиксированы в 11 территориях. Основные лидеры — Сочи и Новороссийск.

В промышленности выше среднекраевых показали результаты 19 территорий. В числе ведущих муниципалитетов — Кущевский, Павловский, Тихорецкий, Темрюкский, Славянский, Абинский и Щербиновский районы.

В сельхозпроизводстве существенных результатов добились Белоглинский, Кавказский, Каневской, Кущевский, Красноармейский районы.

Также, отметил вице-губернатор, умеренная динамика роста отмечена в общественном питании, предоставлении платных услуг населению, транспорте. Вернулась к положительным значениям розничная торговля.

Отрицательная динамика сохранилась в строительстве. В крае, как и в целом по России, падение спроса на жилье вызвано снижением доходов населения, достаточно высокими ставками по ипотечным кредитам.

— В нашем регионе это также обусловлено ужесточением контроля над самовольным строительством и наведением порядка в градостроительной политике. Тем не менее, по объемам строительства мы остаемся лидерами в ЮФО и сохраняем позиции в первой пятерке среди субъектов России, — отметил Игорь Галась.