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08:30 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Проект дорог в «Солонцах-2» подготовят к сентябрю

Работа оценивается в 8,67 млн рублей.

В Красноярске объявлен аукцион на создание проекта дорог в новом микрорайоне «Солонцы-2». Информация опубликована на сайте госзакупок.

Согласно материалам заказа, потенциальному подрядчику предстоит разработать инженерно-технические решения для строительства улично-дорожной сети. Проектировщики должны изучить грунт и подземные воды, провести топографическую съемку и геодезические работы, а также заняться археологическими исследованиями (при необходимости). В своей работе подрядчику необходимо опираться на уже существующий проект планировки и межевания «Солонцов-2».

Начальная стоимость контракта — около 8,67 млн рублей. Победителю конкурса нужно представить эскизы улично-дорожной сети к 20 июля, а рабочий проект — к 29 сентября этого года.

Прием заявок от всех желающих завершится 27 марта. Итоги торгов станут известны 5 апреля.

Добавим, часть земель в «Солонцах-2» уже забронирована под гипермаркет IKEA. Также в микрорайоне ведется строительство комплекса социального жилья. Кроме того, мэрия уже зарезервировала несколько участков под возведение новой дороги.

Ранее состоялось несколько конкурсов на предоставление права аренды земли в «Солонцах-2» под новое жилье. Однако желающих заняться строительством не нашлось.

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