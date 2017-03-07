Проект дорог в «Солонцах-2» подготовят к сентябрю
Работа оценивается в 8,67 млн рублей.
Работа оценивается в 8,67 млн рублей.
В Красноярске объявлен аукцион на создание проекта дорог в новом микрорайоне «Солонцы-2». Информация опубликована на сайте госзакупок.
Согласно материалам заказа, потенциальному подрядчику предстоит разработать
Начальная стоимость контракта — около 8,67 млн рублей. Победителю конкурса нужно представить эскизы
Прием заявок от всех желающих завершится 27 марта. Итоги торгов станут известны 5 апреля.
Добавим, часть земель в «Солонцах-2» уже забронирована под гипермаркет IKEA. Также в микрорайоне ведется строительство комплекса социального жилья. Кроме того, мэрия уже зарезервировала несколько участков под возведение новой дороги.
Ранее состоялось несколько конкурсов на предоставление права аренды земли в «Солонцах-2» под новое жилье. Однако желающих заняться строительством не нашлось.