Татарстан получит субсидии на развитие туризма
(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Татарстан вошел в число субъектов, которые получат субсидии на развитие туризма.
(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Татарстан вошел в число субъектов, которые получат субсидии на развитие туризма.
Ростуризм заключил соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета 22 регионам России на развитие инфраструктуры
«Федеральным агентством по туризму заключены соглашения о предоставлении в 2017 году субсидии из федерального бюджета бюджетам 22 субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011−2018 годы)», — говорится в сообщении.
Субсидии в размере 3,4 млрд рублей распределят между республиками Адыгея, Алтай, Бурятия, Дагестан, Ингушетия,
«Таким образом, субъекты федерации получат средства для строительства инфраструктуры
В Ростуризме уточнили, что соглашения были заключены до 1 марта 2017 года — «в сроки, установленные федеральным законодательством и постановлениями Правительства РФ».
В сообщении подчеркивается, что результаты реализации программы поддержки свидетельствуют о значительном макроэкономическом эффекте для ряда регионов России, например, создано около 18 тысяч дополнительных рабочих мест. Также система
Кроме того, субъекты, участвующие в программе, заключили инвестиционные соглашения, предусматривающие привлечение средств внебюджетных источников за период с 2011 по 2018 годы на сумму более 96 млрд рублей.