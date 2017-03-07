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10:02 (мск), источник: ИА Татар-информ

Татарстан получит субсидии на развитие туризма

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Татарстан вошел в число субъектов, которые получат субсидии на развитие туризма.

Ростуризм заключил соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета 22 регионам России на развитие инфраструктуры туристско-рекреационного кластера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральное агентство по туризму РФ.

«Федеральным агентством по туризму заключены соглашения о предоставлении в 2017 году субсидии из федерального бюджета бюджетам 22 субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011−2018 годы)», — говорится в сообщении.

Субсидии в размере 3,4 млрд рублей распределят между республиками Адыгея, Алтай, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Карелия, Саха (Якутия), Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Ставропольским и Хабаровским краями, а также Вологодской, Калининградской, Липецкой, Мурманской, Новгородской, Новосибирской, Псковской и Тверской областями.

«Таким образом, субъекты федерации получат средства для строительства инфраструктуры туристско-рекреационных и автотуристских кластеров, которые являются точками роста туризма в регионах, и создания комфортных условий для приема и обслуживания туристов», — пояснили в ведомстве.

В Ростуризме уточнили, что соглашения были заключены до 1 марта 2017 года — «в сроки, установленные федеральным законодательством и постановлениями Правительства РФ».

В сообщении подчеркивается, что результаты реализации программы поддержки свидетельствуют о значительном макроэкономическом эффекте для ряда регионов России, например, создано около 18 тысяч дополнительных рабочих мест. Также система государственно-частного партнерства, сложившаяся при реализации программы, способствует повышению привлекательности туротрасли как объекта для частных инвестиций. «На один рубль средств федерального бюджета в рамках ФЦП приходится порядка 3 рублей внебюджетных инвестиционных вложений», — пояснили в Ростуризме.

Кроме того, субъекты, участвующие в программе, заключили инвестиционные соглашения, предусматривающие привлечение средств внебюджетных источников за период с 2011 по 2018 годы на сумму более 96 млрд рублей.

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