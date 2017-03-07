Центр управления пассажирскими перевозками появится в Ростове

На создание в Ростове структуры системного контроля и регулирования маршрутов и интервалов движения общественного транспорта выделено 120 млн рублей.

Центр создается в соответствии с требованиями ФИФА к городам-организаторам игр ЧМ-2018. Он будет обеспечивать координацию транспортного обслуживания гостей и участников мундиаля.

В задачи новой структуры будут входить мониторинг перевозок городским транспортом и пригородными электричками, также обеспечение безопасности пассажирских перевозок.