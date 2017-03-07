Центр управления пассажирскими перевозками появится в Ростове
Центр управления пассажирскими перевозками создадут в донской столице, сообщается на сайте правительства Ростовской области.
Центр управления пассажирскими перевозками создадут в донской столице, сообщается на сайте правительства Ростовской области.
На создание в Ростове структуры системного контроля и регулирования маршрутов и интервалов движения общественного транспорта выделено 120 млн рублей.
Центр создается в соответствии с требованиями ФИФА к
В задачи новой структуры будут входить мониторинг перевозок городским транспортом и пригородными электричками, также обеспечение безопасности пассажирских перевозок.