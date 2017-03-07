Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков и Анна Матисон на премьере фильма «После тебя»
В Азовском море прошел бой между украинским флотом и ополченцами
Жителей хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Натали Портман родила дочь
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
«Невозвращенка» Аллилуева. Как дочь Сталина сбежала из СССР6 марта 1967 года дочь Иосифа Сталина Светлана Аллилуева приняла решение не возвращаться в Советский Союз
Дочка МакSим стала копией мамы
Необычные роды звездных мам: пять историй
Из хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Видео кортежа Путина вызвало шквал обсуждений в соцсетях
Порошенко просит у Британии и Польши наказать ДНР
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
СМИ: фанаты осудили Волочкову за округлившийся живот
РФ обвинили в применении против США ракет-«кротов»
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
12Наступление на Мосул
12Первая женщина в космосе
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
09:38 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Центр управления пассажирскими перевозками появится в Ростове

Центр управления пассажирскими перевозками создадут в донской столице, сообщается на сайте правительства Ростовской области.

На создание в Ростове структуры системного контроля и регулирования маршрутов и интервалов движения общественного транспорта выделено 120 млн рублей.

Центр создается в соответствии с требованиями ФИФА к городам-организаторам игр ЧМ-2018. Он будет обеспечивать координацию транспортного обслуживания гостей и участников мундиаля.

В задачи новой структуры будут входить мониторинг перевозок городским транспортом и пригородными электричками, также обеспечение безопасности пассажирских перевозок.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Лицензию на добычу нефти в Крыму получила частная компания
Закон о единой российской нации переименовали
Россия вошла в тридцатку лучших стран мира
МИД Канады: Россия может дестабилизировать ситуацию в стране
Премьер-министр Малайзии обвинил КНДР в захвате малайзийцев
В ООН обеспокоены новым указом Трампа об иммиграции
СКР установил причастного к обстрелу Донбасса из «Точки-У»
В Петербурге умер раненный в результате покушения офицер УФСИН
Спорт
Гол Канунникова принес «Рубину» победу над «Анжи» в матче РФПЛ В составе махачкалинского клуба пенальти на 22-й минуте не реализовал Адлан Кацаев
Авто
Новый Kia Rio сфотографировали без камуфляжа Фотошпионам удалось заснять Kia Rio нового поколения, дебют которого должен состояться летом этого года
Hi-Tech
Российские ученые создали уникальный авиадвигатель Уфимские ученые первыми в России изобрели многотопливный авиационный двигатель, который обладает высокой удельной мощностью и экономичностью
Кино
Сергей Безруков и Анна Матисон на премьере фильма «После тебя» Супруги представили свою новую совместную картину первым зрителям, среди которых было немало именитых гостей
Недвижимость
Как оштрафовать застройщика за срыв сроков стройки
12 идей для организации гардеробной
Студентов отправят на строительство Керченского моста
Васильевский остров оставят без новых пляжей
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
Дочка МакSим стала копией мамы Певица показала подросшую дочку.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь