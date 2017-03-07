Зону отдыха на побережье и улучшение экологической обстановки пообещали жителям Ванино

Зона отдыха на побережье Татарского пролива будет создана в окрестностях поселка Ванино в Хабаровском крае. Это мероприятие входит в план по развитию и безопасному функционированию местного порта. Документ также предусматривает установку нового и модернизацию старого оборудования, регулярный мониторинг чистоты окружающей среды и информирование населения, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ОАО «Ванинский морской торговый порт».

Напомним, что жители Ванино не первый год жалуются на загрязнение окружающей среды угольной пылью, которую приносит с территории порта.

В конце февраля в порту сменился генеральный директор. Вскоре после его назначения был опубликован новый план мероприятий по обеспечению безопасного функционирования порта. В перечень мер, как отмечает пресс-служба стивидорной компании, вошли основные требования общественности. Исполнять план будет не только порт, но и контролирующие ведомства, а также органы власти.

Руководство порта обязуется доработать и утвердить экологическую программу с конкретными сроками выполнения и бюджетом, обеспечить информационное сопровождение своих действий и взаимодействовать с инициативной группой жителей, модернизировать дробильное оборудование и смонтировать новые системы орошения. Районные власти, в свою очередь, должны будут включить в план свою подпрограмму по экологическому оздоровлению Ванино и создать на побережье благоустроенную зону отдыха для местных жителей.

Планируется, что Минздрав края выяснит, как влияет экологическая обстановка на здоровье ванинцев, и в случае необходимости предложит комплекс лечебно-профилактических мер. При участии министерства промышленности и транспорта для собственников порта подготовят рекомендации по переходу на закрытую систему перевалки угля. Также в Ванино должны будут ежемесячно проводить мониторинг загрязнения атмосферного воздуха, а также следить за состоянием водных биоресурсов в бухте, куда попадает угольная пыль.

Полный перечень мероприятий насчитывает 19 пунктов. Подписи под документом поставили главы краевых Минприроды и Минтранса, член совета директоров порта и исполняющий обязанности главы Ванинского района.