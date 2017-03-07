Зону отдыха на побережье и улучшение экологической обстановки пообещали жителям Ванино
Ванинский порт представил план мероприятий по борьбе с угольным загрязнением.
Ванинский порт представил план мероприятий по борьбе с угольным загрязнением.
Зона отдыха на побережье Татарского пролива будет создана в окрестностях поселка Ванино в Хабаровском крае. Это мероприятие входит в план по развитию и безопасному функционированию местного порта. Документ также предусматривает установку нового и модернизацию старого оборудования, регулярный мониторинг чистоты окружающей среды и информирование населения, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Напомним, что жители Ванино не первый год жалуются на загрязнение окружающей среды угольной пылью, которую приносит с территории порта.
В конце февраля в порту сменился генеральный директор. Вскоре после его назначения был опубликован новый план мероприятий по обеспечению безопасного функционирования порта. В перечень мер, как отмечает
Руководство порта обязуется доработать и утвердить экологическую программу с конкретными сроками выполнения и бюджетом, обеспечить информационное сопровождение своих действий и взаимодействовать с инициативной группой жителей, модернизировать дробильное оборудование и смонтировать новые системы орошения. Районные власти, в свою очередь, должны будут включить в план свою подпрограмму по экологическому оздоровлению Ванино и создать на побережье благоустроенную зону отдыха для местных жителей.
Планируется, что Минздрав края выяснит, как влияет экологическая обстановка на здоровье ванинцев, и в случае необходимости предложит комплекс
Полный перечень мероприятий насчитывает 19 пунктов. Подписи под документом поставили главы краевых Минприроды и Минтранса, член совета директоров порта и исполняющий обязанности главы Ванинского района.