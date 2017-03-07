В акимате Алматы объяснили массовый демонтаж рекламных билбордов
В Алматы демонтируют рекламные щиты. Владельцы демонтированных рекламных щитов в Алматы заявляют о миллионных убытках.
В Алматы демонтируют рекламные щиты. Владельцы демонтированных рекламных щитов в Алматы заявляют о миллионных убытках.
Владельцы демонтированных рекламных щитов в Алматы заявляют о многомиллионных убытках. Как рассказал корреспонденту Tengrinews.kz исполнительный директор компании ТОО «Billboards Empire» Наиль Ахмеджанов, в ночь с 5 на 6 марта неизвестные спилили и увезли порядка 150 рекламных щитов, которые были установлены по Капшагайской, Талгарской, Кульджинской и Бишкекской трассам.
«В ночь с субботы на воскресенье без решения суда, без
«Средняя стоимость вывезенных в неизвестном направлении конструкций — порядка 850−900 тысяч тенге каждая. Наши прямые потери составили порядка 130 миллионов тенге. К этому нужно добавить встречные иски от рекламодателей, реклама которых была размещена на щитах. По договорам рекламные полотна принадлежат им. Мы уже не говорим об упущенных выгодах и репутационных потерях», — сообщил представитель ТОО «Billboards Empire».
Наиль Ахмеджанов также добавил, что земельные участки вдоль дорог под рекламные билборды были предоставлены до 2020 года. В Управлении архитектуры и градостроительства Алматы пояснили, что решением маслихата Алматы от 30 ноября 2015 года № 381 в Правила благоустройства территории города Алматы были внесены дополнения в части требований к наружной (визуальной) рекламе, а именно утверждены форматы и размеры рекламных конструкций.
«В связи с этим в целях приведения облика города в соответствие с вышеуказанными правилами проводится работа по замене рекламных сооружений «старого» формата. Так, по состоянию на 31 декабря 2016 года из 1 894 рекламных сооружений, имеющихся в городе, 599 заменены на конструкции «нового» формата, демонтировано — 984 (вместе — 1 583 конструкции). То есть отработано порядка 83,6 процента», — сообщили в Управлении архитектуры и градостроительства Алматы. О пропаже рекламных щитов с улиц мегаполиса заявляют и в компании «1+1 Алматы. Они заявляют, что их конструкции были нового образца, как того требовали правила.
«У нас было демонтировано порядка шести конструкций, они находились на территории Алмалинского, Жетысуского, Бостандыкского и Турксибского районов. Ни одного уведомления, ни одного письма со стороны уполномоченных государственных органов в наш адрес не поступало. Более того, эти конструкции уже были нового формата, в соответствии с Правилами благоустройства города Алматы, то есть формата 3,14×2,30. Если раньше нам говорили о том, что рекламные конструкции не соответствуют правилам благоустройства, то эти конструкции уже в полном объеме соответствовали, они были установлены к 1 декабря 2016 года. Ранее нам было предоставлено право землепользования по 2020 год включительно», — рассказала представитель компании «1+1 Алматы» Татьяна Турдиева.
По ее словам, стоимость каждой конструкции оценивается от 600 до 800 тысяч тенге. Представители указанной компании также написали заявление в РУВД. Незадолго до этого о внушительных убытках заявил и хозяин рекламного
«Нас не предупредили о том, что будет снос
По его словам, ущерб, нанесенный его компании незаконными действиями тех или иных представителей власти, составил 96 миллионов тенге. Как пояснили в воскресенье, 5 марта, в акимате Алматы,
«(…) В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что был произведен плановый демонтаж экрана со стороны ТОО “Алматы жарнама”. Жертв и пострадавших нет. Экран будет вывезен в течение суток», — отметили в акимате.