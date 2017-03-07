В акимате Алматы объяснили массовый демонтаж рекламных билбордов

«Средняя стоимость вывезенных в неизвестном направлении конструкций — порядка 850−900 тысяч тенге каждая. Наши прямые потери составили порядка 130 миллионов тенге. К этому нужно добавить встречные иски от рекламодателей, реклама которых была размещена на щитах. По договорам рекламные полотна принадлежат им. Мы уже не говорим об упущенных выгодах и репутационных потерях», — сообщил представитель ТОО «Billboards Empire».

«В ночь с субботы на воскресенье без решения суда, без каких-либо уведомлений о сносе были демонтированы рекламные конструкции. Работники бригад, которые это делали, скручивали номера со своих машин, чтобы только мы не смогли установить и идентифицировать их. Мы написали заявление в полицию, вызывали на место преступления экипажи полицейских, но монтажные бригады продолжили свою работу», — рассказал Ахмеджанов.

Владельцы демонтированных рекламных щитов в Алматы заявляют о многомиллионных убытках. Как рассказал корреспонденту Tengrinews.kz исполнительный директор компании ТОО «Billboards Empire» Наиль Ахмеджанов, в ночь с 5 на 6 марта неизвестные спилили и увезли порядка 150 рекламных щитов, которые были установлены по Капшагайской, Талгарской, Кульджинской и Бишкекской трассам.

Наиль Ахмеджанов также добавил, что земельные участки вдоль дорог под рекламные билборды были предоставлены до 2020 года. В Управлении архитектуры и градостроительства Алматы пояснили, что решением маслихата Алматы от 30 ноября 2015 года № 381 в Правила благоустройства территории города Алматы были внесены дополнения в части требований к наружной (визуальной) рекламе, а именно утверждены форматы и размеры рекламных конструкций.

«В связи с этим в целях приведения облика города в соответствие с вышеуказанными правилами проводится работа по замене рекламных сооружений «старого» формата. Так, по состоянию на 31 декабря 2016 года из 1 894 рекламных сооружений, имеющихся в городе, 599 заменены на конструкции «нового» формата, демонтировано — 984 (вместе — 1 583 конструкции). То есть отработано порядка 83,6 процента», — сообщили в Управлении архитектуры и градостроительства Алматы. О пропаже рекламных щитов с улиц мегаполиса заявляют и в компании «1+1 Алматы. Они заявляют, что их конструкции были нового образца, как того требовали правила.

«У нас было демонтировано порядка шести конструкций, они находились на территории Алмалинского, Жетысуского, Бостандыкского и Турксибского районов. Ни одного уведомления, ни одного письма со стороны уполномоченных государственных органов в наш адрес не поступало. Более того, эти конструкции уже были нового формата, в соответствии с Правилами благоустройства города Алматы, то есть формата 3,14×2,30. Если раньше нам говорили о том, что рекламные конструкции не соответствуют правилам благоустройства, то эти конструкции уже в полном объеме соответствовали, они были установлены к 1 декабря 2016 года. Ранее нам было предоставлено право землепользования по 2020 год включительно», — рассказала представитель компании «1+1 Алматы» Татьяна Турдиева.

По ее словам, стоимость каждой конструкции оценивается от 600 до 800 тысяч тенге. Представители указанной компании также написали заявление в РУВД. Незадолго до этого о внушительных убытках заявил и хозяин рекламного лед-экрана на Арбате в Алматы. Директор ТОО «Аrbat media» Вадим Козинец рассказал Patrul.kz, что было уничтожено дорогостоящее оборудование.

«Нас не предупредили о том, что будет снос какой-то, демонтаж. Буквально каким-то варварским способом все это было произведено, без всякого уведомления. На самом деле первоначальные документы на нахождение на этом месте у нас были. Даже если бы нас вовремя уведомили, я не думаю, что были бы какие-то проблемы… Это дорогостоящее оборудование. Для его демонтажа нужно время, нужны специалисты. Мы подали заявление. Приехала следственная группа. Мы будем подавать в суд на “Алматы жарнама” и, скорее всего, на Алмалинский акимат в силу того, что все это сделано не по закону», — сказал Вадим Козинец.

По его словам, ущерб, нанесенный его компании незаконными действиями тех или иных представителей власти, составил 96 миллионов тенге. Как пояснили в воскресенье, 5 марта, в акимате Алматы, лед-экран на Арбате был демонтирован в плановом режиме.

«(…) В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что был произведен плановый демонтаж экрана со стороны ТОО “Алматы жарнама”. Жертв и пострадавших нет. Экран будет вывезен в течение суток», — отметили в акимате.