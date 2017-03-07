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12:19 (мск), источник: "Российская газета"

В Таганроге завершилась модернизация самолета-радара А-50У

В Таганроге состоялась церемония передачи Воздушно-космическим силам России модернизированного самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У.

Борт № 41 получил собственное имя — «Таганрог». Об этом «РГ» сообщили в пресс-службе ТАНТК имени Бериева.

«После прохождения всех необходимых испытаний самолет был передан экипажу ВКС и успешно совершил перелет из Таганрога к месту своего постоянного базирования. Это четвертый модернизированный самолет А-50У переданный Министерству обороны России», — сообщили на авиапредприятии.

Модернизированная версия А-50 отличается от предшественника увеличенной дальностью полета и цифровой электроникой. А-50У обладает лучшими возможностями по обнаружению и сопровождению целей в воздухе, на суше и воде. Характеристики модернизированного комплекса засекречены, но известно, что способности самолета к обнаружению и сопровождению целей повысились.

Кроме того, «Гриб» может служить и воздушным командным пунктом. Экипаж самолета десять человек, с одной дозаправкой он может контролировать воздушное пространство на протяжении семи часов. На вооружении ВКС России стоит 15 самолетов А-50 и 3 А-50У. Все они базируются на аэродроме Иваново-Северный.

Справка «РГ»

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 создан на базе Ил-76. В войсках машину прозвали «гриб» за характерную форму радарной антенны на фюзеляже. Современная модификация А-50У получила цифровое оборудование, увеличена дальность полета. Оснащение самолета ДЛРО позволяет контролировать воздушное пространство в радиусе 600 километров. Наземные цели типа пусковой установки оперативно-тактических ракет А-50 различает на дистанции 300 километров, поле зрения над морем ограничено радиогоризонтом. Самолет может сопровождать до 300 воздушных целей, наводя на них истребители и наземные комплексы ПВО.

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