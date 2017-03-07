В Таганроге завершилась модернизация самолета-радара А-50У

Борт № 41 получил собственное имя — «Таганрог». Об этом «РГ» сообщили в пресс-службе ТАНТК имени Бериева.

«После прохождения всех необходимых испытаний самолет был передан экипажу ВКС и успешно совершил перелет из Таганрога к месту своего постоянного базирования. Это четвертый модернизированный самолет А-50У переданный Министерству обороны России», — сообщили на авиапредприятии.

Модернизированная версия А-50 отличается от предшественника увеличенной дальностью полета и цифровой электроникой. А-50У обладает лучшими возможностями по обнаружению и сопровождению целей в воздухе, на суше и воде. Характеристики модернизированного комплекса засекречены, но известно, что способности самолета к обнаружению и сопровождению целей повысились.

Кроме того, «Гриб» может служить и воздушным командным пунктом. Экипаж самолета десять человек, с одной дозаправкой он может контролировать воздушное пространство на протяжении семи часов. На вооружении ВКС России стоит 15 самолетов А-50 и 3 А-50У. Все они базируются на аэродроме Иваново-Северный.

Справка «РГ»