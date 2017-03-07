Привлечь население Кубани в качестве инвесторов в экономику планируют власти региона
Краснодар, 7 марта, KrasnodarMedia. Вениамин Кондратьев призвал активнее вовлекать в инвестдеятельность рядовых жителей Краснодарского края.
Краснодар, 7 марта, KrasnodarMedia. Вениамин Кондратьев призвал активнее вовлекать в инвестдеятельность рядовых жителей Краснодарского края.
Глава региона заявил, что обычные граждане, физические лица, которые имеют определенные сбережения, тоже могут рассматриваться как инвесторы в экономику региона.
В Краснодаре состоялось расширенное краевое совещание, посвященное актуальным вопросам развития экономики и улучшению инвестиционного климата региона. В ходе совещания глава региона подвел итоги работы делегации Краснодарского края в рамках Российского инвестфорума в Сочи, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на
Участие в мероприятии приняли спикер регионального парламента Владимир Бекетов, главный федеральный инспектор по Краснодарскому краю аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Алексей Ермаков, председатель Арбитражного суда
В ходе совещания глава региона подвел итоги работы делегации Краснодарского края в рамках Российского инвестфорума в Сочи.
— Край заключил 210 соглашений на общую сумму 140 млрд рублей. Но давайте доживем до осени и посмотрим, сколько реально рублей будет инвестировано. Если 70% из подписанного сделаем, это будет большой победой. Заявленное и реализованное — разные вещи, — отметил Вениамин Кондратьев.
При этом губернатор напомнил, что на подготовку к форуму у региона было меньше пяти месяцев.
— Учитывая, сколько времени было на подготовку, по итогу мы вышли на серьезный результат. Был авральный режим. Тем не менее, — подготовились. Нужно было — мобилизовались, — акцентировал глава региона .
По словам губернатора, форум продемонстрировал растущую активность внутренних инвесторов Кубани.
— Наш внутренний инвестор — это и бизнес, и обычные граждане, физические лица, которые имеют определенные сбережения, и их тоже надо рассматривать как инвесторов. Количество денег, сосредоточенное в руках населения, — огромно, и как убедить жителей края вложить их в экономику, надо подумать. Возможно, должна быть система льгот, гарантии, чтобы физлица могли не просто инвестировать, но и получать дивиденды, — подчеркнул Вениамин Кондратьев.
Напомним, Российский инвестиционный форум состоялся в Сочи