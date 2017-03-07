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10:32 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Привлечь население Кубани в качестве инвесторов в экономику планируют власти региона

Краснодар, 7 марта, KrasnodarMedia. Вениамин Кондратьев призвал активнее вовлекать в инвестдеятельность рядовых жителей Краснодарского края.

Глава региона заявил, что обычные граждане, физические лица, которые имеют определенные сбережения, тоже могут рассматриваться как инвесторы в экономику региона.

В Краснодаре состоялось расширенное краевое совещание, посвященное актуальным вопросам развития экономики и улучшению инвестиционного климата региона. В ходе совещания глава региона подвел итоги работы делегации Краснодарского края в рамках Российского инвестфорума в Сочи, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Участие в мероприятии приняли спикер регионального парламента Владимир Бекетов, главный федеральный инспектор по Краснодарскому краю аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Алексей Ермаков, председатель Арбитражного суда Северо-Кавказского округа Алексей Шишкин, руководители структурных подразделений администрации и органов исполнительной власти края, представители ЗСК, судебных органов, главы и инвестиционные уполномоченные муниципалитетов, ученые, общественники.

В ходе совещания глава региона подвел итоги работы делегации Краснодарского края в рамках Российского инвестфорума в Сочи.

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— Край заключил 210 соглашений на общую сумму 140 млрд рублей. Но давайте доживем до осени и посмотрим, сколько реально рублей будет инвестировано. Если 70% из подписанного сделаем, это будет большой победой. Заявленное и реализованное — разные вещи, — отметил Вениамин Кондратьев.

При этом губернатор напомнил, что на подготовку к форуму у региона было меньше пяти месяцев.

— Учитывая, сколько времени было на подготовку, по итогу мы вышли на серьезный результат. Был авральный режим. Тем не менее, — подготовились. Нужно было — мобилизовались, — акцентировал глава региона .

По словам губернатора, форум продемонстрировал растущую активность внутренних инвесторов Кубани.

— Наш внутренний инвестор — это и бизнес, и обычные граждане, физические лица, которые имеют определенные сбережения, и их тоже надо рассматривать как инвесторов. Количество денег, сосредоточенное в руках населения, — огромно, и как убедить жителей края вложить их в экономику, надо подумать. Возможно, должна быть система льгот, гарантии, чтобы физлица могли не просто инвестировать, но и получать дивиденды, — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Напомним, Российский инвестиционный форум состоялся в Сочи 27—28 февраля. За время работы форума было подписано 377 соглашений и протоколов о намерении на общую сумму 490,3 млрд рублей. Делегация Краснодарского края заключила 210 соглашений на общую сумму 140 млрд рублей, — сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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