Привлечь население Кубани в качестве инвесторов в экономику планируют власти региона

Глава региона заявил, что обычные граждане, физические лица, которые имеют определенные сбережения, тоже могут рассматриваться как инвесторы в экономику региона.

В Краснодаре состоялось расширенное краевое совещание, посвященное актуальным вопросам развития экономики и улучшению инвестиционного климата региона. В ходе совещания глава региона подвел итоги работы делегации Краснодарского края в рамках Российского инвестфорума в Сочи, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Участие в мероприятии приняли спикер регионального парламента Владимир Бекетов, главный федеральный инспектор по Краснодарскому краю аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Алексей Ермаков, председатель Арбитражного суда Северо-Кавказского округа Алексей Шишкин, руководители структурных подразделений администрации и органов исполнительной власти края, представители ЗСК, судебных органов, главы и инвестиционные уполномоченные муниципалитетов, ученые, общественники.

В ходе совещания глава региона подвел итоги работы делегации Краснодарского края в рамках Российского инвестфорума в Сочи.