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10:01 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пермский ЦУМ выставили на продажу

Группа компаний «ЭКС» намерена получить за шесть объектов недвижимости 1,3 млрд рублей.

Источник: Аргументы и факты

Группа компаний «ЭКС» выставила на продажу пермский ЦУМ, четыре торговых объекта в краевой столице и торговый центр в городе Чусовой. За все строения владельцы просят 1,3 млрд рублей.

«Продажа осуществляется в рамках принятого решения об изменении структуры портфеля группы. Приоритетом является развитие розницы, средства из объектов недвижимости перекладываются в развитие, кроме того, планируется привлечение банковских кредитов», — цитирует «Ъ» главу УК «ЭКС» Аркадия Каца.

Всего компания планирует продать 9% своих недвижимых объектов. При этом магазины сети «Семья» останутся во всех продаваемых помещениях.

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