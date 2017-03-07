Пермский ЦУМ выставили на продажу

Группа компаний «ЭКС» выставила на продажу пермский ЦУМ, четыре торговых объекта в краевой столице и торговый центр в городе Чусовой. За все строения владельцы просят 1,3 млрд рублей.

«Продажа осуществляется в рамках принятого решения об изменении структуры портфеля группы. Приоритетом является развитие розницы, средства из объектов недвижимости перекладываются в развитие, кроме того, планируется привлечение банковских кредитов», — цитирует «Ъ» главу УК «ЭКС» Аркадия Каца.

Всего компания планирует продать 9% своих недвижимых объектов. При этом магазины сети «Семья» останутся во всех продаваемых помещениях.