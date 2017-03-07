Пермский ЦУМ выставили на продажу
Группа компаний «ЭКС» намерена получить за шесть объектов недвижимости 1,3 млрд рублей.
Группа компаний «ЭКС» намерена получить за шесть объектов недвижимости 1,3 млрд рублей.
Группа компаний «ЭКС» выставила на продажу пермский ЦУМ, четыре торговых объекта в краевой столице и торговый центр в городе Чусовой. За все строения владельцы просят 1,3 млрд рублей.
«Продажа осуществляется в рамках принятого решения об изменении структуры портфеля группы. Приоритетом является развитие розницы, средства из объектов недвижимости перекладываются в развитие, кроме того, планируется привлечение банковских кредитов», — цитирует «Ъ» главу УК «ЭКС» Аркадия Каца.
Всего компания планирует продать 9% своих недвижимых объектов. При этом магазины сети «Семья» останутся во всех продаваемых помещениях.