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10:00 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Россия заняла 27-е место в рейтинге лучших стран мира

Россия заняла 27-е место в списке лучших стран мира по версии американского журнала US News & World Report. На первом месте рейтинга оказалась Швейцария.

Источник: РИА "Новости"

Страны оценивались по девяти критериям, среди которых были развитие туристической отрасли и социальной сферы, темпы роста экономики, уровень жизни населения и влияние на мировой арене.

В общую десятку лидеров списка также попали Канада, Великобритания, Германия, Япония, Швеция, США, Австралия, Франция и Норвегия. Всего в списке значится 80 государств.

На последних местах расположились Алжир, Иран и Сербия

Составители рейтинга отмечают падение США в общем рейтинге на фоне неоднозначного отношения к итогам президентских выборов в стране. Также отмечается, что мир столкнулся с кризисом и нуждается в новом поколении лидеров.

При этом по показателю силы и влияния в мире США сохраняют первое место, а Россия заняла второе. Как отмечают авторы исследования, США, Россия, Китай, Британия и Германия уже второй год с большим отрывом лидируют по этому критерию.

В прошлом году в рейтинг вошли 60 стран, и Россия заняла в нем 24-е место.

В январе Россия оказалась на 26-м месте в рейтинге стран с наиболее инновационной экономикой по версии Bloomberg Innovation Index, опустившись за год на 14 пунктов.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Комментарии
3
Северный Мишка
АБ поздравляю с женским днем 8 марта ,т.к. это такая же б...ь !
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m m
Бред сивой кобылы.По уровню смертности по данным ООН на 2010 год тот же Алжир на 175 месте,Иран на 165, Сербия 46,Россия 31,Сомали на 16.По индексу качества жизни на 2013 год Алжир на 53 месте,Сербия 54,Иран 58,Россия 72 ,Нигерия 80 место.
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вася полянский
а чё не Китайсы? брехловое сми мыло!
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