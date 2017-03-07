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10:33 (мск), источник: Губерния онлайн

Директора управляющей компании оштрафовали в Хабаровском крае

В Амурске управляющая компания «Наш дом» не ответила на коллективное обращение жильцов.

В прокуратуру по этому поводу обратилась женщина. После проведения проверки выяснилось, что ответ заявителям был подготовлен, однако отправили его спустя полтора месяца после поступления обращения. По закону этот срок не должен превышать 30 дней.

За допущенные нарушения директора компании привлекли к административной ответственности. Мужчину оштрафовали на пять тысяч рублей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

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