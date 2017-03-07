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11:41 (мск), источник: Baikal-info.ru

Жители Иркутской области сдали молока на 1 млрд рублей на год

Жители Иркутской области получили около 1 млрд рублей доходов, сдав в 2016 году молоко потребительским кооперативам, об этом 7 марта 2017 года сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства Александр Кириленко на видеоконференции по вопросу развития животноводства.

Источник: Reuters

Как передаёт пресс-служба, закупом молока занимаются около 100 кооперативов, которые сотрудничают с 6 тыс. личными подсобными хозяйствами.

«Для поддержки деятельности кооперативов в региональном бюджете предусмотрено почти 112 млн рублей — на субсидии на возмещение части затрат на закуп молока и мяса в личных подсобных хозяйствах. Субсидии даются при условии закупа у населения молока по цене не ниже 16 рублей за один литр и 180 рублей за 1 кг мяса. Ставка субсидии с 1 мая 2016 года составляет 5 рублей за один литр молока высшего, первого и второго сортов и 4 рубля за молоко, сортность которого не установлена, и 20 рублей за 1 кг мяса, — сообщил Александр Кириленко.

Для увеличения валового производства молока проводится работа по улучшению племенной базы животных молочного направления. В государственном племенном регистре России зарегистрировано 13 таких организаций в Иркутской области. В прошлом году они продали 1245 голов племенного молодняка КРС молочного направления.

Реализуются 22 инвестиционных проекта по производству молока. В прошлом году и в январе 2017 года на их финансирование было выделено 99,5 млн рублей. Кроме того, проводится работа по искусственному осеменению животных в личных подсобных хозяйствах, на что в нынешнем году потратят 5,5 млн рублей. Каждый год увеличивается количество крестьянских (фермерских) хозяйств, получающих гранты из областного бюджета на строительство семейных молочных ферм. С 2012 по 2016 годы в Иркутской области построено и введено в эксплуатацию 11 молочных ферм. А ещё 14 фермерских хозяйств получили гранты из федерального бюджета.

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