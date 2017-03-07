На отмене 27 маршрутов мэрия Омска заработала 11 миллионов
За два месяца выручка поднялась не только в автобусах, но и в троллейбусах с трамваями.
За два месяца выручка поднялась не только в автобусах, но и в троллейбусах с трамваями.
На сегодняшнем брифинге представители департамента транспорта рассказали, к чему привело предновогоднее закрытие 27 частных маршрутов. Как передаёт корреспондент Om1.ru, для муниципальных предприятий это решение обернулось заметно возросшей прибылью.
Игорь Кожухов, заместитель директора департамента транспорта:
— Если анализировать первые два месяца после отмены 27 маршрутов, то мы увеличили производственную программу. Мы заработали за два месяца 11,3 миллиона рублей. Мы постарались с 1 января усилить работу муниципального пассажирского транспорта на участках, где были отменены маршруты.
Оставшиеся без маршруток омичи стали чаще ездить не только на муниципальных автобусах, но и на троллейбусах и трамваях.
Сергей Ткалун, генеральный директор МУП «Электрический транспорт»:
— У нас тоже к марту поднялась выручка.
Напомним, что мэрия ликвидировала 27 маршрутов, назвав их дублирующими.