На отмене 27 маршрутов мэрия Омска заработала 11 миллионов

На сегодняшнем брифинге представители департамента транспорта рассказали, к чему привело предновогоднее закрытие 27 частных маршрутов. Как передаёт корреспондент Om1.ru, для муниципальных предприятий это решение обернулось заметно возросшей прибылью.

Игорь Кожухов, заместитель директора департамента транспорта:

— Если анализировать первые два месяца после отмены 27 маршрутов, то мы увеличили производственную программу. Мы заработали за два месяца 11,3 миллиона рублей. Мы постарались с 1 января усилить работу муниципального пассажирского транспорта на участках, где были отменены маршруты.

Оставшиеся без маршруток омичи стали чаще ездить не только на муниципальных автобусах, но и на троллейбусах и трамваях.

Сергей Ткалун, генеральный директор МУП «Электрический транспорт»:

— У нас тоже к марту поднялась выручка.

Напомним, что мэрия ликвидировала 27 маршрутов, назвав их дублирующими.