Стоимость проезда в Омске в этом году не повысят

Проезд в троллейбусах и автобусах Омска останется в текущем 2017 году на уровне 22-х рублей, стоимость транспортных карт, лимитных и безлимитных, также останется на текущем уровне. Об этом заявили сегодня представители администрации города.

Игорь Кожухов, начальник отдела перевозок департамента транспорта администрации города Омска:

— О повышении стоимости проезда в этом году речи даже не идет.

Напомним, проезд в маршрутках стоит в Омске от 22-х до 25 рублей, при этом частный транспорт активно конкурирует с муниципальными ПАТП, предлагающими поездки по более низкой стоимости, но существенно проигрывающих в скорости и маневренности на дорогах автобусам среднего класса.

Тем не менее услугами городских автобусов и троллейбусов по-прежнему пользуются тысячи горожан, а жесткие меры по наведению порядка, начавшиеся с приходом нового директора департамента транспорта Алексея Мартыненко уже дали необходимый экономический эффект.

Напомним, городские власти в результате ревизии заключенных с частными перевозчиками договоров убрали с улиц города 27 маршрутов, дублировавших муниципальную сеть. Кроме того, после серии рейдов с 1 марта было убрано и порядка 400 нелегальных «Газелей». Как результат — за 2 месяца текущего года ПАТП заработали 11,3 миллиона рублей. Если выручка сохранится на нынешнем уровне и городской бюджет будет вовремя перечислять компенсации за разницу между экономически обоснованным и реально установленным тарифом, то стоимость проезда в городе удастся удержать на текущем уровне.