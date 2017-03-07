В Омской области подсчитали, сколько мусорят в сельском клубе и городской школе
По итогам замеров Региональная энергетическая комиссия представила нормативы накопления мусора хозяйствующими субъектами.
По итогам замеров Региональная энергетическая комиссия представила нормативы накопления мусора хозяйствующими субъектами.
Как ранее сообщал портал Om1.ru, в прошлый раз РЭК измерила, сколько мусорят омичи, проживая частных или многоквартирных домах. Оказалось, как минимум по килограмму в день в городе и в 2 раза больше в области.
Накануне, 6 марта, на заседании рабочей группы по твердым коммунальным отходам (ТКО) говорили о так называемых прочих потребителях, то есть об учреждениях разных форм собственности, которые ведут деятельность на территории региона, будь то школа, торговый киоск или кладбище.
К примеру, оказалось, что в городе на одного школьника приходится 5 кг мусора, в области — 16 кг, в деревне офисный работник производит 17 кг мусора в месяц, а в городе — 2 кг, сельский клуб или кафе выбрасывает мусора почти на 26 кг, городской — 12 кг.
— Участники совещания обратили внимание на разницу в значениях по городу Омску и муниципальных районах в офисных помещениях. Это послужило поводом еще раз поднять все первичные данные и проверить расчеты.
Пока в расчетах отсутствуют весенние замеры по таким категориям, как кладбища, комбинаты специальных услуг, автотранспортные предприятия, а также нет решения по категориям, где не хватило данных для выборки. Например, в муниципальных районах для установления нормативов оказалось недостаточно замеров по гостиницам.
В целом по большинству категорий городские организации вырабатывают ТКО заметно меньше, за исключением торговых павильонов, больниц, парикмахерских, гаражей, СТО. Так, в сельской автомастерской на одно
— Представители специализированных компаний по вывозу мусора предложили РЭК принять усредненный коэффициент плотности, который необходим предприятиям при сдаче мусора на полигон. К этому вопросу было решено вернуться дополнительно после детальной проработки, поскольку мнения членов рабочей группы разделились.
Закончить весенние замеры планируется к 17 марта, а утвердить нормативы накопления ТКО на заседании правления РЭК в мае.