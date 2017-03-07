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10:43 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области подсчитали, сколько мусорят в сельском клубе и городской школе

По итогам замеров Региональная энергетическая комиссия представила нормативы накопления мусора хозяйствующими субъектами.

Как ранее сообщал портал Om1.ru, в прошлый раз РЭК измерила, сколько мусорят омичи, проживая частных или многоквартирных домах. Оказалось, как минимум по килограмму в день в городе и в 2 раза больше в области.

Накануне, 6 марта, на заседании рабочей группы по твердым коммунальным отходам (ТКО) говорили о так называемых прочих потребителях, то есть об учреждениях разных форм собственности, которые ведут деятельность на территории региона, будь то школа, торговый киоск или кладбище.

К примеру, оказалось, что в городе на одного школьника приходится 5 кг мусора, в области — 16 кг, в деревне офисный работник производит 17 кг мусора в месяц, а в городе — 2 кг, сельский клуб или кафе выбрасывает мусора почти на 26 кг, городской — 12 кг.

Пресс-служба Региональной энергетической комиссии Омской области:

 — Участники совещания обратили внимание на разницу в значениях по городу Омску и муниципальных районах в офисных помещениях. Это послужило поводом еще раз поднять все первичные данные и проверить расчеты.

Пока в расчетах отсутствуют весенние замеры по таким категориям, как кладбища, комбинаты специальных услуг, автотранспортные предприятия, а также нет решения по категориям, где не хватило данных для выборки. Например, в муниципальных районах для установления нормативов оказалось недостаточно замеров по гостиницам.

В целом по большинству категорий городские организации вырабатывают ТКО заметно меньше, за исключением торговых павильонов, больниц, парикмахерских, гаражей, СТО. Так, в сельской автомастерской на одно машино-место производится около 40 кг мусора, в Омске — 193 кг.

Пресс-служба Региональной энергетической комиссии Омской области:

— Представители специализированных компаний по вывозу мусора предложили РЭК принять усредненный коэффициент плотности, который необходим предприятиям при сдаче мусора на полигон. К этому вопросу было решено вернуться дополнительно после детальной проработки, поскольку мнения членов рабочей группы разделились.

Закончить весенние замеры планируется к 17 марта, а утвердить нормативы накопления ТКО на заседании правления РЭК в мае.

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