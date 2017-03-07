Мэрия Омска не верит, что перевозчикам было не под силу заменить «ГАЗели»

Сегодня на брифинге, посвящённом вопросам городского транспорта, заместитель директора дептранса Игорь Кожухов прокомментировал запрет «ГАЗелей». С 1 марта перевозить пассажиров в микроавтобусах малой вместимости в Омске незаконно. Как сообщает в редакцию корреспондент Om1.ru, чиновник не считает задачу заменить «ГАЗели» на автобусы побольше непосильной для предпринимателей.

Игорь Кожухов, начальник отдела перевозок департамента транспорта администрации города Омска:

— Три года назад они получили предупреждение. На 1 апреля 2016 года они не исполнили свои обязательства, и мы им дали шанс. В январе было принято решение, и были подписаны уведомления о «ГАЗелях». С 1 марта 384 автобусов стали работать нелегально. Были такие предприниматели, которые не могли сменить автобусы на более вместительные. Теперь они быстро нашли подвижной состав.

Сейчас перевозчики получают страховки и лицензии на свои новые автобусы — большей вместимости. В частности, это касается маршрута № 47.

Игорь Кожухов:

— Те перевозчики, которые не хотят работать по закону, не останутся на рынке услуг. ГИБДД, Госавтонадзор и дептранспорт каждый день проводят рейды. За март месяц выявлено 29 нарушений карт маршрута. Данное нарушение предполагает штраф 5 тысяч, для должностного лица — 30 тысяч, для лицензиата — до 300 тысяч рублей.

Отметим, что в последние дни в популярных омских пабликах то и дело появляются фотографии «ГАЗелей», замеченных омичами на улицах города.