В Волгоградской области объем инвестиций сократился на 9%
Объем инвестиций в Волгоградской области уменьшился на 9% в 2016 году.
Объем инвестиций в Волгоградской области уменьшился на 9% в 2016 году.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Отметим, что лидерами по росту объемов инвестиций в ЮФО стали Севастополь и Крым. В первом он составил 165% — 12 миллиардов рублей, в последнем достиг 128,2% — 53 миллиарда рублей. В Краснодарском крае снижение объема инвестиций в 2016 году по сравнению с 2015 годом составило почти 30%.