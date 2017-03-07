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11:07 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгоградской области объем инвестиций сократился на 9%

Объем инвестиций в Волгоградской области уменьшился на 9% в 2016 году.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе Росстата, объем инвестиций в основной капитал достиг отметки в 181,4 миллиарда рублей. По структуре большую их часть составили собственные средства — 59%. Доля привлеченных инвестиций достигла 41%. В ее составе как деньги бюджетов различных уровней, так и кредиты.

Отметим, что лидерами по росту объемов инвестиций в ЮФО стали Севастополь и Крым. В первом он составил 165% — 12 миллиардов рублей, в последнем достиг 128,2% — 53 миллиарда рублей. В Краснодарском крае снижение объема инвестиций в 2016 году по сравнению с 2015 годом составило почти 30%.

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