На расселение аварийного жилья в Красноярском крае потратят дополнительный миллиард

Краевые депутаты накануне рассмотрели корректировку бюджета региона. Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Законодательного Собрания обсудил изменения финансирования в ряде программ, среди которых расселение из аварийного жилья, доступность ипотеки, модернизация жилищно-коммунального комплекса и ряд других.

Министр финансов Владимир Бахарь рассказал парламентариям, что в рамках корректировки поправки вносятся в две госпрограммы. Так, увеличатся расходы на доступное и комфортное жилье для граждан. В рамках программы «Переселение из аварийного жилищного фонда» расходы за счет краевого бюджета увеличатся на общую сумму 1 млрд 632 млн рублей. По годам распределение выглядит следующим образом: в 2017 году направят 450 млн рублей, в 2018 — 582 млн, в 2019 году на эти цели затратят 600 млн рублей.

За счет сноса аварийных домов планируется построить или приобрести жилья общей площадью 30 тыс. кв. м для переселения 3900 граждан в рамках подготовки к проведению Универсиады, построить жилья общей площадью 5,6 тыс. кв. м для переселения 134 граждан в рамках подготовки к празднованию 400-летия Енисейска.

Уменьшение расходов предполагается в подпрограмме «Повышение доступности ипотечного кредитования»: в 2017 году они сократятся на 15 млн рублей. По словам докладчика, экономия сложилась в связи с прекращением с 2009 года приема новых получателей. Кроме того, их список ежегодно уменьшается из-за увольнения граждан из бюджетных организаций или полного погашения ими ипотечных кредитов. Сэкономленные деньги предлагается направить на строительство коммунальных объектов систем жизнеобеспечения населения в Енисейске в рамках государственной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности».

Также правительство планируется потратить больше средств на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан — в 2017 году расходы увеличатся на 38 млн рублей за счет федерального бюджета. Также предлагается увеличить расходы на 48 млн 751,6 тысяч рублей на предоставление социальных выплат на покупку жилья гражданам, проживающим в Норильске и Дудинке, за счет остатков, не использованных на 1 января 2017 года, в том числе: 1 млн 481,1 тыс. рублей — за счет средств краевого бюджета; 47 млн 270,5 тыс. — за счет безвозмездных поступлений от ПАО «ГМК «Норильский никель». В результате число граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, увеличится до 485 (плановый показатель — 450).

На 100 млн рублей предложено увеличить расходы на строительство квартир для работников бюджетной сферы. В муниципальных образованиях края в 2017 году планируется построить 2750 кв. м и приобрести 1030 кв. м жилья для предоставления работникам учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения.

На реализацию краевой госпрограммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» расходы увеличиваются в 2017 году на 115 млн рублей, в 2018-м — на 297 млн.

В рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края» предлагается увеличить расходы за счет краевого бюджета на общую сумму 412 млн рублей. Они будут направлены на строительство объектов жизнеобеспечения в Енисейске. В 2017 году 50 млн рублей и в 2018-м — 60 млн пойдет на оптимизацию системы теплоснабжения. На оптимизацию системы водоснабжения будет направлено 50 млн рублей в 2017-м и 237 млн в 2018 году.

Водопонижение в Енисейске в 2017 году обойдется в 15 млн рублей, необходимость проведения этих работ вызвана подтоплением части города грунтовыми водами. Помимо расходов по жилищно-коммунальному хозяйству, в Енисейске предусматривается строительство акушерского корпуса женской консультации — финансирование на два года составит 350 млн рублей.

На ближайшие 2−3 года в целом по Енисейску корректировка предусматривает более 800 млн рублей дополнительных средств по разным направлениям.

Во время обсуждения представленного законопроекта председатель комитета Алексей Кулеш, заместитель председателя Елена Пензина, другие депутаты задавали уточняющие вопросы. Илья Зайцев попросил подробнее рассказать о 100 млн рублей на жилье для бюджетников — в каких именно территориях работники каких сфер смогут получить квартиры. Заместитель министра строительства и ЖКХ Евгений Афанасьев пообещал предоставить эту информацию. Владислав Зырянов, обращаясь к министру финансов, поделился своими соображениями об экономической целесообразности затрат на «реанимацию» старых котельных, таких как электрокотельная в селе Тесь Минусинского района. Министр поддержал мнение депутатов о том, что такие объекты пора замещать новыми, энергоэффективными.

В целом депутаты поддержали проект корректировки бюджета.