Прокуратура сообщила о «масштабных проверках» предприятий-загрязнителей

Природоохранная прокуратура края подвела итоги «масштабных проверок» промышленных предприятий Красноярска в период действия режима НМУ в минувшем феврале.

«В связи с длительным периодом действия в феврале в Красноярске режима неблагоприятных метеоусловий Красноярской природоохранной прокуратурой организованы проверки соблюдения законодательства об охране атмосферного воздуха в период действия режима НМУ на крупных предприятиях города, а также проведены рейдовые мероприятия по выявлению несанкционированных источников выбросов в атмосферу», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего было проверено 15 предприятий, осуществляющих выброс вредных веществ в атмосферный воздух. Среди них автосервисы, шиномонтажные мастерские, магазины и котельные.

Результаты проверок показали, что некоторые предприятия не выполняют требований законодательства.

В числе нарушителей оказалось ООО «КраМЗ»: там план мероприятий по регулированию выбросов при НМУ не согласован с министерством природных ресурсов и экологии Красноярского края. Такого плана вовсе у АО «НПП «Радиосвязь», а надлежащие работы в период НМУ там не проводятся.

Более того, при проверке НПП «Радиосвязь» был установлен факт эксплуатации источников выброса вредных веществ без разрешительной документации. «При этом котельная предприятия расположена в центре Красноярска, в жилом массиве», — подчеркнули в прокуратуре.

Также выявлены нарушения в деятельности котельной красноярского ЭВРЗ и ряда индивидуальных предпринимателей.

Руководителям предприятий внесены представления об устранении нарушений. В отношении руководителя ООО «КраМЗЭнерго», директора по экологии и качеству ООО «КраМЗ», в также пяти индивидуальных предпринимателей возбуждены дела об административном правонарушении, в отношении других должностных лиц предприятий решается вопрос о привлечении к административной ответственности.

«Проверки будут продолжены в 2017 году на других предприятиях при объявлении режимов НМУ», — заключили в природоохранной прокуратуре.