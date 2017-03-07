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11:25 (мск), источник: ИА REGNUM

Предприятия Ростовской области продолжают избавляться от сотрудников

В Ростовской области в 2016 году тенденция к сокращению персонала на донских предприятиях сохранилась.

Так, по сравнению с предыдущим годом в 2016-м численность работников снизилась на 1,8%. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM 7 марта со ссылкой на оперативные данные Ростовстата.

В целом же штат крупных организаций, средних и малых предприятий региона в 2016 году насчитывал 1 млн 71,7 тыс. трудящихся. Для сравнения: численность работников в первом квартале прошлого года составляла 1 млн 75,5 тыс. человек.

Что касается среднесписочной численности работников крупных организаций и средних предприятий, то этот показатель упал на 2,2% по сравнению с 2015 годом.

Эксперты обращают внимание на то, что сокращения прошли по причине оптимизации численности наемного персонала.

Наибольшие сокращения работников произошло в строительстве (на 11,5%), в рыболовстве, рыбоводстве (на 10,4%), в финансовой деятельности (на 7,5%). Что касается промышленного сектора, то на 10,1% стало меньше добытчиков полезных ископаемых.

А вот в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве рабочая сила прибавилась на 1%, в гостиницах и ресторанах — на 0,9%.

По информации донского правительства, работники 96 предприятий Ростовской области находились в режимах неполной занятости (немногим более 5 тыс. человек). По итогам года в регионе в связи с ликвидацией либо сокращением штата уволены 10 тыс. 229 человек. Для сравнения: в 2015 году лишились работы 8 тыс. 810 человек.

Отметим, по состоянию на 1 января 2017 года численность безработных на Дону составила 18,1 тыс. человек. Уровень безработицы в Ростовской области — 0,8%.

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