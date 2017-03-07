В Екатеринбурге никак не могут выяснить причины грязи в городе

Участие в конкурсе за право заключения муниципального контракта на определение источников и причин загрязнения городской территории Екатеринбурга приняла только одна организация. Таким образом, согласно федеральному законодательству, конкурс был признан несостоявшимся, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Единственной организацией, которая приняла участие в конкурсе, оказался Институт промышленной экологии Уральского отделения Российской Академии Наук. Тем не менее, федеральное законодательство позволяет заключать контракт даже в том случае, если в конкурсе приняло участие одно юридическое лицо и если заявка участника полностью соответствует технической документации. В протоколе вскрытия конвертов указано, что заказчик проведёт рассмотрение единственной заявки.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, заказчиком на изучение источников и причин загрязнения Екатеринбурга выступил комитет по экологии и природопользованию администрации города. Соответствующие документы были размещены на сайте государственных закупок 9 февраля 2017 года, а начальная стоимость контракта составляла 1,89 миллионов рублей. В итоге учёные предложили чуть меньшую сумму — 1,8 миллионов рублей.

Отметим, что переговоры с УрО РАН на проведения исследования городской грязи в мэрии Екатеринбурга начали ещё летом 2016 года, но средства на проведение работ были выделены только в 2017. По словам одного из специалистов, подобные исследования имеют смысл, так как отобранные пробы позволят установить состав грязи и выяснить её источник.

Напомним, что техническое задание предполагает посезонный отбор не менее 100 проб и представление отчётов за эти периоды, а также представление итогового отчёта по результатам годовых исследований. В результате чиновники надеются узнать, откуда же в городе появляется грязь.