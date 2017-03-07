Подрядчик переделает ремонт более 7 км Ялтинской объездной — Александренко
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар — РИА Новости (Крым).
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар — РИА Новости (Крым).
Он уточнил, что речь идет об ООО «Крым Магистраль Строй». Этой фирме предстоит заново отремонтировать более 7 км дороги.
«Сделали некачественно (ремонт — ред.). Им предложено сейчас 7300 метров длины дороги переделать, верхний слой. Есть (нарушения — ред.) и в других местах. Напротив “Крымавтогаза” четыре вмятины есть. Надо не только верхнюю часть делать, а менять основание. Есть еще в одном месте, где надо будет переделывать около 800 метров покрытия, это только в длину», — уточнил Александренко.
Он не исключает, что объем работ может увеличиться. В настоящее время специалисты с помощью лабораторных исследований проверяют качество
«Лаборатории еще раз производят испытания того