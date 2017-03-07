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11:27 (мск), источник: РИА Крым

Подрядчик переделает ремонт более 7 км Ялтинской объездной — Александренко

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар — РИА Новости (Крым). Компания-подрядчик, которая выполняла ремонт Ялтинской объездной, будет переделывать работу. Об этом в эфире радио «Спутник в Крым» сообщил руководитель ГУП РК «Служба технического надзора» Владимир Александренко.

Источник: РИА "Новости"

Он уточнил, что речь идет об ООО «Крым Магистраль Строй». Этой фирме предстоит заново отремонтировать более 7 км дороги.

«Сделали некачественно (ремонт — ред.). Им предложено сейчас 7300 метров длины дороги переделать, верхний слой. Есть (нарушения — ред.) и в других местах. Напротив “Крымавтогаза” четыре вмятины есть. Надо не только верхнюю часть делать, а менять основание. Есть еще в одном месте, где надо будет переделывать около 800 метров покрытия, это только в длину», — уточнил Александренко.

Он не исключает, что объем работ может увеличиться. В настоящее время специалисты с помощью лабораторных исследований проверяют качество асфальто-бетонного покрытия, уложенного в 2016 году.

«Лаборатории еще раз производят испытания того асфальто-бетонного покрытия, выполненного еще в прошлом году: как себя повела эта смесь. Есть места, где нужно переделывать», — констатировал руководитель службы.

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