Подрядчик переделает ремонт более 7 км Ялтинской объездной — Александренко

Он уточнил, что речь идет об ООО «Крым Магистраль Строй». Этой фирме предстоит заново отремонтировать более 7 км дороги.

«Сделали некачественно (ремонт — ред.). Им предложено сейчас 7300 метров длины дороги переделать, верхний слой. Есть (нарушения — ред.) и в других местах. Напротив “Крымавтогаза” четыре вмятины есть. Надо не только верхнюю часть делать, а менять основание. Есть еще в одном месте, где надо будет переделывать около 800 метров покрытия, это только в длину», — уточнил Александренко.

Он не исключает, что объем работ может увеличиться. В настоящее время специалисты с помощью лабораторных исследований проверяют качество асфальто-бетонного покрытия, уложенного в 2016 году.