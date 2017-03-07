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11:29 (мск), источник: ДЕЙТА

Резиденты Свободного порта Владивосток объединились ради земли — и не только

Ассоциация поддержки резидентов свободного порта Владивосток начала работу на Дальнем Востоке, сообщили ИА Дейта в Минвостокразвития.

Источник: ДЕЙТА

Во Владивостоке зарегистрирована Ассоциация поддержки резидентов Свободного порта Владивосток. Идея общественной площадки для взаимодействия власти и участников новых экономических программ обсуждалась на втором Восточном экономическом форуме.

«Важно, что инициаторами Ассоциации стали сами резиденты. Мы решили объединить усилия всех предпринимателей, которым важно, как будет проходить реализация новых законов. От координации работы власти и инвесторов зависит очень многое. Наладить этот диалог, сделать его конструктивным — одна из задач, которую ставит перед собой Ассоциация», — рассказал председатель Ассоциации Антон Скорик (на фото). Он также отметил: «У нас уже сформирован перечень вопросов, с которыми у резидентов возникают сложности. Особенно актуальна тема предоставления земельных участков без торгов».

«Предприниматели хотели создать свою площадку, где можно было бы обмениваться мнениями, обсуждать проблемы, вырабатывать совместно решения по тем или иным вопросам. Поэтому мы приняли такое решение о создании Ассоциации, — уточнил один из инициаторов Ассоциации Денис Сарана, член совета директоров ООО “Владивостокский рыбный порт”. — Большинство предпринимателей уже давно знают друг друга. Одна из целей — методическая помощь тем резидентам, которые только начинают свои проекты. Особенно это востребовано предпринимателями, которые только начинают свой бизнес. Вторая цель — мониторинг того, что происходит, и сбор лучших практик. Все это даст дополнительную поддержку тем инвесторам, которые уже работают в Свободном порте, и тем, кто только в него заходит».

«Во время Сочинского экономического форума проходила сессия “Новые условия ведения бизнеса на Дальнем Востоке: первые истории успеха”. Выступая, Юрий Трутнев отметил, что пока система поддержки инвестпроектов на Дальнем Востоке работает в ручном режиме. А хотелось бы сделать систему самонастраивающейся, чтобы препятствий, которых сейчас достаточно много, не было вообще, — комментирует Константин Богданенко, член Совета Ассоциации, директор ООО “Авиаполис Янковский”. — Созданная нами Ассоциация готова помогать институтам развития и органам власти всех уровней наладить эти процессы, выражать консолидированную позицию предпринимательского сообщества и резидентов по вопросам развития свободного порта. У бизнесменов накоплен достаточный опыт, которым мы готовы делиться, и совместными усилиями делать условия ведения бизнеса на Дальнем Востоке более привлекательными».

В целях работы общественной организации также подготовка предложений и рекомендаций по развитию и совершенствованию режима свободного порта, мониторинг реализации нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность резидентов.

Как говорит гендиректор Корпорации развития Дальнего Востока Денис Тихонов, «режим Свободного порта способствует созданию новых предприятий, на практике демонстрируя, что вести бизнес в дальневосточных регионах выгодно, комфортно и безопасно».

«Инвесторы получают налоговые льготы и административные преференции, методическую и организационную помощью со стороны Корпорации. При этом важно знать “истории успеха”, получать обратную связь от тех, кто зашел в Свободный порт, иметь возможность обсудить свои замыслы по развитию бизнеса с теми, кто уже реализует свои проекты, — уточнил он. — В этом одно из назначений Ассоциации поддержки резидентов СПВ. В свою очередь, Корпорация и Минвостокразвития формируют еще один канал коммуникации с инвесторами — Общественный совет Свободного порта Владивосток при Министерстве по развития Дальнего Востока».

Создание Ассоциации поддерживает Общественный совет Минвостокразвития.

«Общественный совет поддерживает все инициативы, которые будут содействовать всестороннему развитию столь значимого для Дальнего Востока проекта, как Свободный порт Владивосток. Это новый виток развития порто-франко, — заявил председатель Общественного совета Минвостокразвития, председатель комиссии по развитию институтов общественно-государственного сотрудничества и социального партнерства в ДФО Сергей Габестро, — Важно, чтобы деятельность ассоциации носила активный и плодотворный характер, а не была формальностью. Одним из организаторов Ассоциации стал член Общественного совета Денис Сарана. Для нас это позитивный сигнал. Мы открыты к предложениям о сотрудничестве и готовы реализовывать совместные проекты».

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