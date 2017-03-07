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12:09 (мск), источник: РИА Крым

Рекультивация полигона ТБО в Гаспре приостановлена — Ростенко

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар — РИА Новости (Крым). Работы по рекультивации полигона твердых бытовых отходов в поселке Гаспра (Ялта) временно приостановлены. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал глава администрации Ялты Андрей Ростенко.

Источник: РИА "Новости"

Как пояснил градоначальник, это связано с необходимостью проведения более тщательных экологических и геодезических изысканий на данной территории.

«Рекультивацией полигона в Гаспре мы занимаемся уже довольно длительное время. Этот объект достоин самого пристального внимания. Требуется большое изучение, экологическое заключение экспертизы. Работы пока остановлены. Там идет просачивание грунтовых вод, есть определенные разрывы и движение грунта. Эти процессы нас не могут не тревожить», — сообщил Ростенко.

Как ранее сообщал РИА Новости (Крым), эксперты назвали свалку в Гаспре одной из самых проблемных на полуострове. Она, по словам члена регионального штаба ОНФ, регионального координатора проекта «Генеральная уборка/Интерактивная карта свалок» в Крыму, президента Крымской академии наук Виктора Тарасенко, представляет угрозу для жителей Южнобережья.

Как отметил эксперт, там складируется уже порядка 10 млн кубометров мусора, а сама свалка находится на оползневой части ЮБК и в случае сейсмического толчка возможны реальные угрозы для местного населения.

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