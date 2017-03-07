ИП разрешили три месяца работать без платежных терминалов

Там пояснили, что документом переносятся ранее утвержденные сроки подключения кассового оборудования к системе контроля кассового оборудования (СККО) — но только для отдельных категорий субъектов хозяйствования, на срок от трех до пяти месяцев. При этом окончательный срок подключения кассового оборудования всех субъектов хозяйствования к указанной системе остается прежним — 1 августа 2018 года.

МИНСК, 7 мар — Sputnik. Совет министров и Национальный банк Беларуси совместным постановлением № 181/5 внесли коррективы в порядок использования кассового оборудования и платежных терминалов, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского правительства.

Также перенесен срок замены кассовых суммирующих аппаратов и билетопечатающих машин, зарегистрированных в налоговом органе, по истечении 6 лет с даты их первой регистрации — с 1 октября 2017 года на 1 января 2018 года.

«Перенос данных сроков обусловлен необходимостью доработки кассового оборудования производителями на предмет его соответствия требованиям к кассовому оборудованию для подключения к СККО, а также для включения в Государственный реестр моделей (модификаций) кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем, используемых на территории Беларуси, новых моделей кассового оборудования, обеспечивающих указанные требования», — пояснили в пресс-службе.

Также увеличивается срок, в течение которого юрлица и индивидуальные предприниматели, заключившие гражданско-правовой договор на установку, обслуживание, снятие средства контроля налоговых органов, вправе осуществлять прием наличных денежных средств и (или) банковских платежных карточек с применением кассового оборудования без подключения к СККО.

Так, для субъектов хозяйствования, осуществляющих продажу товаров в торговом объекте с торговой площадью 650 кв. метров и более, срок увеличен с 4 до 8 месяцев, с 4 до 6 месяцев — для юридических лиц (за исключением АЗС, такси, осуществляющих продажу товаров в торговом объекте с торговой площадью 650 кв. метров и более, а также осуществляющих оформление проезда и оказание услуг на железнодорожном транспорте общего пользования).

Для индивидуальных предпринимателей — плательщиков единого налога (за исключением такси) предоставлена возможность в течение трех месяцев с даты их государственной регистрации осуществлять деятельность без установки и использования платежных терминалов, а также без применения кассового оборудования при условии оформления в соответствии с законодательством каждого факта приема наличных денежных средств соответствующим документом.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.