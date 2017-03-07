Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Продюсер о фильме «Красотка»: финал задумывался трагическим
Под Донецком идут ожесточенные бои, ВСУ несут серьезные потери
Жильцам разрешат выбрать, как платить за общедомовые нужды
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео)
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Новые ракеты и наноспутники могут стать «нефтью будущего» В России завершены испытания прототипа двигателя для сверхлегкой ракеты
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери
Литвинова прокомментировала скандал с ребенком на «Минуте славы»
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
«Штурмовой «колобок»: СМИ об уникальном оружии спецназа РФ
СМИ: состав из 57 вагонов прорвал блокаду Донбасса
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Экс-командиры НАТО испугались «маленьких синих моряков» РФ – СМИ
Оружие Путина пошатнет мировой баланс сил – СМИ
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
12Первая женщина в космосе
11:43 (мск), источник: УНИАН

Нацбанк создал департамент лицензирования

С 6 апреля департамент лицензирования также будет отвечать за выдачу лицензий небанковским финучреждениям на перевод средств без открытия счетов, регистрацию платежных систем и выдачу лицензий юридическим лицам по инкассации.

Источник: УНИАН

Национальный банк Украины с целью централизации процессов лицензирования создал департамент лицензирования, отвечающий за регистрацию и лицензирование банков, согласование приобретения существенного участия в финучреждениях, а также назначения руководителей банков и лицензирование валютных операций.

Читайте также
НБУ признал «Вектор Банк» неплатежеспособным

Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на решение правления регулятора от 2 марта 2017 года.

Как отмечается в сообщении, с 6 апреля департамент лицензирования также будет отвечать за выдачу лицензий небанковским финучреждениям на перевод средств без открытия счетов, регистрацию платежных систем и выдачу лицензий юридическим лицам по инкассации.

По информации НБУ, директором департамента лицензирования назначен Александр Бевз, который с февраля по октябрь 2015 года занимал пост руководителя отдела в структуре департамента регистрационных вопросов и лицензирования НБУ, с января по октябрь 2016 года работал заместителем директора этого департамента, а с октября 2016 года возглавлял самостоятельное управление регистрации и лицензирования центрального банка.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Министр финансов в Вашингтоне встретился с главой Налоговой службы США
Путин помиловал осужденную за госизмену Оксану Севастиди
Россия вошла в тридцатку лучших стран мира
Закон о единой российской нации переименовали
Выборы президента предложили провести в день присоединения Крыма
Исполняющая обязанности гендиректора РУСАДА покинула свой пост
СКР установил приказавшего обстрелять Донбасс из «Точки-У»
Дипломатический скандал между Малайзией и КНДР набирает обороты
Спорт
Гол Канунникова принес «Рубину» победу над «Анжи» в матче РФПЛ В составе махачкалинского клуба пенальти на 22-й минуте не реализовал Адлан Кацаев
Авто
Бумажные ПТС скоро отменят: как это будет работать? С 1 июля на смену бумажному Паспорту транспортного средства придёт электронный. «Авто Mail.Ru» удалось выяснить основные детали грядущей реформы
Hi-Tech
Российские ученые создали уникальный авиадвигатель Уфимские ученые первыми в России изобрели многотопливный авиационный двигатель, который обладает высокой удельной мощностью и экономичностью
Кино
Продюсер о фильме «Красотка»: финал задумывался трагическим По словам Джеффри Катценберга, трансформация мрачной и реалистичной истории в почти волшебную сказку со счастливым концом сильно расстроила режиссера Гэрри Маршалла
Недвижимость
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Жильцам разрешат выбрать, как платить за общедомовые нужды
Жителей хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
Дочка МакSим стала копией мамы Певица показала подросшую дочку.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь