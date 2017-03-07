В Ростове-на-Дону мост на проспекте Стачки отремонтируют к октябрю

Стоимость ремонтных работ оценивается в 50 млн руб., финансирование пойдет из федерального, областного и городского бюджетов.

Ремонт необходимо выполнить до 31 октября этого года. На мосту планируют заменить асфальт, тротуары, отремонтировать опоры и ограды.