В Ростове-на-Дону мост на проспекте Стачки отремонтируют к октябрю
Согласно данным сайта госзакупок, «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-Дону» ищет подрядчика для ремонта моста на проспекте Стачки.
Согласно данным сайта госзакупок, «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-Дону» ищет подрядчика для ремонта моста на проспекте Стачки.
Стоимость ремонтных работ оценивается в 50 млн руб., финансирование пойдет из федерального, областного и городского бюджетов.
Ремонт необходимо выполнить до 31 октября этого года. На мосту планируют заменить асфальт, тротуары, отремонтировать опоры и ограды.