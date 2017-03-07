Авиакомпании Казахстана получили право пролета над Сибирью
Транссибирский маршрут (ТСМ) — кратчайший авиационный путь из Западной Европы в Японию.
Транссибирский маршрут (ТСМ) — кратчайший авиационный путь из Западной Европы в Японию.
Казахстанским авиакомпаниям предоставлено право выполнения полетов с использованием Транссибирских маршрутов. Об этом говорится в сообщении министерства по инвестициям и развитию Казахстана.
Достигнутая договоренность позволяет беспрепятственно открыть новые направления в
Россия настаивает на либерализации воздушного сообщения и введении «открытого неба» внутри Евразийского экономического сообщества. Начать проект предлагалось с Казахстана: Москва давно настаивает на снятии ограничений на полеты в крупнейшие города страны, но Астана традиционно отказывается идти на уступки. В Казахстане опасались, что либерализация авиаперевозок ухудшит положение национального перевозчика Air Astana.
В марте 2016 года Москва отказалась разрешить казахстанской национальной авиакомпании Air Astana безвозмездно летать по транссибирскому маршруту в
Кроме того, Москва требовала назначить второго перевозчика для полетов между странами, на что Астана также не соглашалась, аргументируя это тем, что в Казахстане нет второй конкурентоспособной авиакомпании, сопоставимой с российскими.
Транссибирский маршрут (ТСМ) — кратчайший авиационный путь из Западной Европы в Японию и