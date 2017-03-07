Авиакомпании Казахстана получили право пролета над Сибирью

Казахстанским авиакомпаниям предоставлено право выполнения полетов с использованием Транссибирских маршрутов. Об этом говорится в сообщении министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

Достигнутая договоренность позволяет беспрепятственно открыть новые направления в Улан-Батор и Токио. Кроме того, местные перевозчики также получили право выполнения ежедневных рейсов по маршрутам Астана — Байконур и Алматы — Байконур.

Россия настаивает на либерализации воздушного сообщения и введении «открытого неба» внутри Евразийского экономического сообщества. Начать проект предлагалось с Казахстана: Москва давно настаивает на снятии ограничений на полеты в крупнейшие города страны, но Астана традиционно отказывается идти на уступки. В Казахстане опасались, что либерализация авиаперевозок ухудшит положение национального перевозчика Air Astana.

В марте 2016 года Москва отказалась разрешить казахстанской национальной авиакомпании Air Astana безвозмездно летать по транссибирскому маршруту в Улан-Батор, сославшись на то, что иностранные компании переводят РФ платежи (роялти) за пролеты над Сибирью, сообщает «Ъ».

Кроме того, Москва требовала назначить второго перевозчика для полетов между странами, на что Астана также не соглашалась, аргументируя это тем, что в Казахстане нет второй конкурентоспособной авиакомпании, сопоставимой с российскими.