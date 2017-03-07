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12:20 (мск), источник: Om1.ru

В Омске по повременным картам можно будет проехать дважды за 22 рубля

Правда, действовать акция «две поездки по цене одной» будет всего полчаса.

На сегодняшней пресс-конференции директор МП «Пассажирсервис» Наталья Сергина рассказала о новом сервисе от департамента транспорта, который начнет работать уже с 1 июня. Она сообщила, что по этому проездному можно прокатиться дважды по одной цене, но за полчаса. Если промежуток между поездками больше, акция не действует.

Наталья Сергина:

— Сегодня рассматривается вопрос запуска повременных электронных проездных карт. Они будет запущен летом на карте ОмКА. Данным проездным билетом может воспользоваться только один пассажир. Средства на балансе хранятся три года. Три месяца мы будет опробировать такой проездной в муниципальном транспорте. А потом запустим и через частных перевозчиков, если у них возникнет такое желание. Выгода для пассажира — получается две поездки по цене одной, но если он успеет пересесть с одного автобуса на другой в течение получаса.

По словам руководителя муниципального предприятия, на повременную карту можно будет положить до 15 тысяч рублей, обойдется она в 100 рублей.

Отметим, что в Москве по повременной карте, которая уже работает, можно кататься 90 минут, а не полчаса.

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