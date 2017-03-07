Свердловские власти надеются сократить вредные выбросы в атмосферу на 30%

Мероприятие было организовано Российским институтом стратегических исследований (РИСИ) на площадке МИА «Россия сегодня» в Москве.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики губернатора, в настоящее время правительство Свердловской области заключило 27 соглашений с такими организациями как ПАО «Энел Россия», ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод», ОАО «Ураласбест», ОАО «Святогор», МУП «Водоканал» (город Екатеринбург), ОАО «ОГК-2», ОАО «ЕВРАЗ Качканаркий горно-обогатительный комбинат», ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» и другими.

Подписываемые соглашения направлены на существенный экологический эффект, но тебуют значительных финансовых затрат. Это такие мероприятия как: реконструкция и строительство газоочистных установок, проектирование и строительство очистных сооружений сточных вод, внедрение прогрессивных водосберегающих технологий, зарыбление водохранилищ, реконструкция и строительство цехов по переработке отходов.

«Концепция экологической безопасности Свердловской области предполагает снижение в 2020 году по сравнению с 2007 годом выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 28,3 процента, сброса загрязненных сточных вод — на 25,1 процента, объема размещения отходов — на 39 процентов. Для достижения этих параметров у нас в области с 2011 года применяется практика заключения соглашений о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды между правительством Свердловской области и предприятиями — крупными источниками загрязнения окружающей среды», — сообщил Алексей Кузнецов.

Министр отметил, что более 90% всех выбросов в регионе приходится на 30 крупных предприятий.

Представительная делегация РИСИ посетит Екатеринбург 15 — 16 марта для участия в конгрессе «Промышленная экология».

Как ранее писал «УралПолит.Ru», 3 марта на выездном совещании в Кургане секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев раскритиковал экологическую обстановку на Урале.