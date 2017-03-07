На благоустройство Железнодорожного и Самарского районов потратят 27 млн рублей

Подрядчику предстоит очистить территорию от коммунального, строительного мусора, листвы со сбором в кучи и затариванием в мешки вручную, очистить от кустарника и мелколесья, выкашивать травы, красить деревья, завозить грунт и песок, разбивать газона и сажать деревья, а также в последующем обеспечивать санитарное содержание территории.

Начальная максимальная стоимость контракта составляет 27 млн рублей.

Подрядчика определят 30 марта.