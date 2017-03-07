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15:38 (мск), источник: Новая Кубань

Краснодар стал самым инвестиционно привлекательным муниципалитетом края

Краснодар. 7 мар. — Новая Кубань. Губернатор Краснодарского края подвел итоги инвестиционного развития региона.

Несмотря на то, что Евгений Первышов официально вступил в должность мэра лишь в конце 2016 года, получать награды за успехи в экономическом развитии города за прошлый год честь выпала именно ему. Краснодар возглавил инвестиционный рейтинг муниципальных образований. На развитие краевой столицы по итогам 2016 года удалось привлечь 92,3 млрд рублей. Эта сумма составляет практически 30% от общего объема инвестиций в крае. На данный момент в городе реализуются около 65 проектов на сумму 350 млрд рублей.

В этом году команде Первышова удалось привести с Российского инвестиционного форума, недавно прошедшего в Сочи, ещё 10 контрактов. В ближайшее время инвесторы вложат в нашу экономику ещё 18 млрд рублей.

При составлении рейтинга специалисты оценивали инвестиционную активность муниципалитетов, работу администрации, лично глав и их команд, а также старания по созданию благоприятного инвестклимата.

В итоге эксперты сошлись во мнении, что Краснодар является явным фаворитом региона. Заслуженный диплом Евгению Первышову вручил Вениамин Кондратьев. Краснодарский мэр отметил, что старания администрации по привлечению финансов в городскую казну обусловлены стремлением повысить уровень жизни горожан:

 — Наша задача состоит в том, чтобы создать систему стимулирования, при которой интересы инвесторов будут работать, прежде всего, на улучшение условий жизни горожан. Самое важное и сложное — бороться за качество инвестиций. Чтобы в Краснодаре развивался не просто бизнес — а бизнес перспективный, который будет в будущем десятилетиями служить на благо города и горожан, развивать экономику краевого центра.

В топ-5 рейтинга также вошли Тимашевский район, Новороссийск, Белоглинский и Динской районы.

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