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13:03 (мск), источник: m24.ru

Собянин возглавил штаб по реализации программы реновации пятиэтажек

В состав штаба, кроме мэра Москвы, вошли 9 человек.

Источник: Москва 24

Президиум правительства Москвы принял распоряжение о создании штаба по реализации программы реновации жилищного фонда в Москве. Его возглавил Сергей Собянин.

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В состав штаба, кроме мэра Москвы, вошли 9 человек: заместители мэра Москвы Марат Хуснуллин (зампредседателя штаба), Анастасия Ракова, Петр Бирюков, Наталья Сергунина; руководитель департамента городского имущества Максим Гаман; руководитель департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов; руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин; руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев; председатель комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская.

В функции штаба входит координация взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы при подготовке и реализации программы реновации жилищного фонда (включая решение оперативных вопросов), а также рассмотрение предложений по внесению изменений в указанную программу.

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