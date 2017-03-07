LinkedIn не смогла договориться с Роскомнадзором о разблокировке в РФ

Источник: Reuters

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU — LinkedIn не достигла понимания с Роскомнадзором в переговорах о разблокировке социальной сети в России. «Мы встречались с Роскомнадзором в декабре, чтобы обсудить требования закона к локализации. Несмотря на наши переговоры, мы до сих пор не нашли понимания с Роскомнадзором, которое привело бы к разблокировке LinkedIn и позволило бы нам снова предоставлять сервис пользователям из России. Это означает, что LinkedIn по-прежнему будет заблокирован в РФ», — заявил вице-президент LinkedIn Эриэл Экстин в сообщении соцсети. По его словам, компания уверена, что действует в соответствии с законодательством РФ.

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Как сообщалось, в декабре Роскомнадзор провел встречу с вице-президентом LinkedIn Пабло Чавесом, на которой разъяснил требования о локализации на территории РФ персональных данных россиян. Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский тогда заявил, что встреча прошла в «конструктивном ключе». Таганский суд Москвы 4 августа прошлого года удовлетворил требование Роскомнадзора о внесении LinkedIn в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, обжаловать это решение компании не удалось. 17 ноября российские операторы по требованию регулятора начали блокировку сайта linkedin.com. Между тем аккаунты россиян в LinkedIn и сама соцсеть на русском языке остаются доступными за пределами России. «Мы остаемся открытыми к продуктивному диалогу с Роскомнадзором с тем, чтобы разблокировать доступ к соцсети», — отмечает Экстин.

LinkedIn была заблокирована, поскольку Роскомнадзор не получил от LinkedIn информации о локализации соцсетью персональных данных россиян на территории РФ