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13:02 (мск), источник: Интерфакс

LinkedIn не смогла договориться с Роскомнадзором о разблокировке в РФ

Роскомнадзор заблокировал соцсеть, поскольку не получил от нее информации о локализации персональных данных россиян на территории РФ.

Источник: Reuters

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU — LinkedIn не достигла понимания с Роскомнадзором в переговорах о разблокировке социальной сети в России.

«Мы встречались с Роскомнадзором в декабре, чтобы обсудить требования закона к локализации. Несмотря на наши переговоры, мы до сих пор не нашли понимания с Роскомнадзором, которое привело бы к разблокировке LinkedIn и позволило бы нам снова предоставлять сервис пользователям из России. Это означает, что LinkedIn по-прежнему будет заблокирован в РФ», — заявил вице-президент LinkedIn Эриэл Экстин в сообщении соцсети.

По его словам, компания уверена, что действует в соответствии с законодательством РФ.

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Как сообщалось, в декабре Роскомнадзор провел встречу с вице-президентом LinkedIn Пабло Чавесом, на которой разъяснил требования о локализации на территории РФ персональных данных россиян. Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский тогда заявил, что встреча прошла в «конструктивном ключе».

Таганский суд Москвы 4 августа прошлого года удовлетворил требование Роскомнадзора о внесении LinkedIn в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, обжаловать это решение компании не удалось. 17 ноября российские операторы по требованию регулятора начали блокировку сайта linkedin.com.

Между тем аккаунты россиян в LinkedIn и сама соцсеть на русском языке остаются доступными за пределами России.

«Мы остаемся открытыми к продуктивному диалогу с Роскомнадзором с тем, чтобы разблокировать доступ к соцсети», — отмечает Экстин.

LinkedIn была заблокирована, поскольку Роскомнадзор не получил от LinkedIn информации о локализации соцсетью персональных данных россиян на территории РФ

В сентябре 2015 года вступили в силу поправки к закону «О персональных данных». По ним любая российская или зарубежная компания, ориентированная на работу с российскими пользователями, должна обеспечивать запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение персональных данных россиян с использованием баз данных, находящихся на территории РФ.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров в феврале в интервью «АиФ» говорил, что переговоры о возвращении LinkedIn на российский рынок могут возобновиться через несколько месяцев, когда завершится продажа соцсети компании Microsoft.

LinkedIn — социальная сеть для поиска и установления деловых контактов. В настоящее время в соцсети зарегистрировано более 400 млн пользователей, представляющих 150 отраслей бизнеса из 200 стран.

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