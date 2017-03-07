Около 15 млн рублей направят на празднование Дня Победы на Дону

План празднования годовщины Победы включает 39 мероприятий.
В частности, запланированы акции «Бессмертный полк», автопробег «Память поколений», областная встреча «Наследники Героев».
Утром 9 мая на Театральной площади состоится военный парад.
На территории военно-исторического комплекса «Самбекские высоты» заложат «Аллею героев» Великой Отечественной войны.
Кроме того, состоятся концерты, встречи ветеранов с молодым поколением, фестиваль военно-патриотической песни «Гвоздики Отечества», военно-спортивные игры. В донских школах пройдут «уроки мужества».