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13:13 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Около 15 млн рублей направят на празднование Дня Победы на Дону

Около 15 млн рублей планируется направить из бюджета Ростовской области на подготовку и празднование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте донского правительства.

План празднования годовщины Победы включает 39 мероприятий.

В частности, запланированы акции «Бессмертный полк», автопробег «Память поколений», областная встреча «Наследники Героев».

Утром 9 мая на Театральной площади состоится военный парад.

На территории военно-исторического комплекса «Самбекские высоты» заложат «Аллею героев» Великой Отечественной войны.

Кроме того, состоятся концерты, встречи ветеранов с молодым поколением, фестиваль военно-патриотической песни «Гвоздики Отечества», военно-спортивные игры. В донских школах пройдут «уроки мужества».

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