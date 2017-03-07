В семи омских многоэтажках установлены новые лифты

Замена лифтового оборудования включала в себя демонтаж старых и монтаж новых кабин, замену подъёмных механизмов и станций управления, а также ремонт машинных отделений.

33 новых лифта мощностью до 400 кг введены в эксплуатацию по программе капремонта в семи домах Кировского округа, сообщает портал областного правительства.

Современные устройства отличаются от прежних плавностью хода и повышенным классом энергоэффективности, что позволит экономить электроэнергию. Также новые подъёмники способны двигаться со скоростью 1 метр в секунду, а это почти вдвое быстрее старых кабин. Нормативный срок установленных лифтов составляет 25 лет.

В областном центре продолжается замена ещё 82 комплектов лифтового оборудования в 19 многоквартирных домах Октябрьского, Кировского, Советского округов, а также в посёлке Ростовка. Завершить работы планируется до середины апреля.