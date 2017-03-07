В семи омских многоэтажках установлены новые лифты
33 подъёмника заменено за два месяца 2017 года по региональной программе капремонта.
33 подъёмника заменено за два месяца 2017 года по региональной программе капремонта.
Замена лифтового оборудования включала в себя демонтаж старых и монтаж новых кабин, замену подъёмных механизмов и станций управления, а также ремонт машинных отделений.
33 новых лифта мощностью до 400 кг введены в эксплуатацию по программе капремонта в семи домах Кировского округа, сообщает портал областного правительства.
Современные устройства отличаются от прежних плавностью хода и повышенным классом энергоэффективности, что позволит экономить электроэнергию. Также новые подъёмники способны двигаться со скоростью 1 метр в секунду, а это почти вдвое быстрее старых кабин. Нормативный срок установленных лифтов составляет 25 лет.
В областном центре продолжается замена ещё 82 комплектов лифтового оборудования в 19 многоквартирных домах Октябрьского, Кировского, Советского округов, а также в посёлке Ростовка. Завершить работы планируется до середины апреля.