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16:19 (мск), источник: Вести Сочи

Судно для круизов по маршруту Сочи — Крым куплено, «Росморпорт» ищет капитана

«Росморпорт» приобрел 45-летний лайнер для организации круизов по маршруту Сочи — Крым, которые должны стартовать уже в начале мая 2017 года.

Источник: Вести Сочи

Теперь предприятие ищет капитана на зарплату в 200 тысяч рублей. Информация о поиске капитана размещена на официальном сайте «Росморпорта».

К будущему капитану предъявляются следующие требования: стаж безаварийной работы не менее 3 лет в должности капитана судна, желательно пассажирского, и знание условий плавания в акватории Чёрного моря.

По информации сайта «Новости Крыма», судно, рассчитанное на тысячу пассажиров, приобретено за 12,7 млн долларов США. Специально для его эксплуатации создана компания «Черноморские круизы». В настоящее время ROYAL IRIS / ROY STAR находится в греческом порту Халкис. Корабль представляет собой бывший автомобильный паром постройки 1971 года, в 1975 году переоборудованный в круизное судно.

В первый круиз в города Крыма корабль отправится из Сочи в начале мая 2017 года. Президент России Владимир Путин поручил организовать морское сообщение между Сочи и Крымом во время заседания президиума Госсовета в Керчи, которое состоялось в сентябре прошлого года.

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