В Нижегородской области построят крупнейший в России завод по производству соли

«Компания “Соль Руси” сейчас готовится к заключению специального инвестиционного контракта с правительством Нижегородской области», — добавил Люлин.

В проект будет вложено 5, 4 миллиардов рублей.

Как отметил и.о. вице-губернатора, «Соль Руси» планирует построить в регионе солезавод мощностью 600 тысяч тонн соли в год. Он также напомнил, что в 2016 году Россия ввела запрет на импорт соли из ряда стран, поддержавших антироссийские санкции. Именно поэтому нижегородский завод станет одним из крупнейших поставщиков страны.

«Открытие соляного производства позволит не только создать новые рабочие места в регионе, но и обеспечит дополнительные поступления в бюджет, которые в перспективе значительно превысят затраты региона на поддержку нового производства на начальном этапе развития», — заявил Люлин.