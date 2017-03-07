В Нижегородской области построят крупнейший в России завод по производству соли
Крупнейший в России завод по производству соли построят в Нижегородской области. Об этом сообщил и.о.
Крупнейший в России завод по производству соли построят в Нижегородской области. Об этом сообщил и.о.
«Компания “Соль Руси” сейчас готовится к заключению специального инвестиционного контракта с правительством Нижегородской области», — добавил Люлин.
В проект будет вложено 5, 4 миллиардов рублей.
Как отметил и.о.
«Открытие соляного производства позволит не только создать новые рабочие места в регионе, но и обеспечит дополнительные поступления в бюджет, которые в перспективе значительно превысят затраты региона на поддержку нового производства на начальном этапе развития», — заявил Люлин.