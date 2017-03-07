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15:38 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижегородской области с застройщика требуют около 5 млн за нарушение срока сдачи квартиры

Житель Сарова Нижегородской области требует суд взыскать с застройщика почти 5 млн рублей. Компания нарушила сроки сдачи квартиры. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

В сентябре 2012 года мужчина заключил договор участия в долевом строительстве. Стоимость услуг застройщика по договору составила 5 119 894 рублей. При этом застройщик обязался передать квартиру до июня 2014 года. Потерпевший вовремя оплатил труд компании, но квартира была передана ему лишь в августе 2016 года.

Поэтому житель Сарова требует уплатить ему неустойку в сумме 2 879 769 рублей, а также компенсировать причиненный моральный вред в размере 1 млн и выплатить 965 332 рублей за аренду жилья, поскольку он с июня 2014 года по август 2016 года был вынужден снимать квартиру.

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