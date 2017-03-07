Челябинцы смогут приватизировать муниципальное жильё

Челябинцы, проживающие в муниципальных служебных квартирах, смогут приватизировать жильё, такую поправку на очередном заседании приняли депутаты челябинской городской думы, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Согласно докладу председателя КУИЗО Челябинска Сергея Чигинцева, условиями для получения служебного жилья в собственность являются срок муниципальной службы не менее 10 лет, отсутствие собственной квартиры и наличие различных благодарственных писем от городской думы и администрации Челябинска.

«Всего в муниципальном фонде около 380 квартир, которые предоставляются как служебное жилье. Планируется, что порядка 16 квартир люди смогут приватизировать», — отметил председатель челябинской городской думы Станислав Мошаров. По словам чиновника, возможности открываются не только для тех, кто приходит работать в администрацию, но и служащих других муниципальных учреждений, где предоставляется жилье, — например, медиков.