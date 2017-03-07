В крупнейшие омские предприятия вложат 45 млрд рублей

В 2017 году ожидается увеличение объёмов производства на омских предприятиях, сообщает пресс-служба правительства Омской области.

Так ПАО «Сатурн» увеличит объёмы производства в 1,6 раза к 2016 году, АО «ОНИИП» — в 1,7 раза, АО «Высокие технологии» — на 15%, ОМО имени Баранова — на 10%, АО «ЦКБА» — на 7%, ПАО «Омский каучук» — на 15%. В развитие крупнейших омских машиностроительных и нефтехимических предприятий будет вложено более 45 млрд руб., что в два раза больше, чем в 2016 году, сообщает пресс-служба облправительства.

На сегодняшний день на рассмотрении в Фонде развития промышленности находятся три омских заявки на получение господдержки. В Фонде перспективных исследований рассматриваются два омских проекта.