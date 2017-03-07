Прокуратура РТ встала на защиту прав пострадавших вкладчиков ТФБ — инвалидов и пенсионеров

С этой целью в прокуратурах будет организован приём граждан указанной категории.

Прокуроры в судебном порядке будут добиваться признания заявителей вкладчиками ТФБ и включения их в соответствующий реестр для выплаты страхового возмещения.

В соответствии с законом заявление в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина может быть подано прокурором только в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд.

Напомним, ранее прокуратура Вахитовского района Казани предъявила иски в защиту финансовых прав двух пострадавших вкладчиков Татфондбанка — инвалида и пенсионера.

Таким образом, гражданам указанной категории предлагается обращаться с заявлениями в органы прокуратуры по месту заключения договоров с ООО ИК «ТФБ Финанс».

Адреса районныйх прокуратур, где указанная категория населения может подать заявление, приведены на сайте прокуратуры по ссылке.

«Одновременно разъясняем, что остальные вкладчики ООО ИК “ТФБ Финанс” вправе самостоятельно обращаться в суд за защитой своих нарушенных прав», — отметил Руслан Галиев.