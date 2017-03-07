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16:28 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде комплексно отремонтируют улицы Ленкоранская и Чарджуйская

В Ворошиловском районе Волгограда начался ремонт улиц Ленкоранская и Чарджуйская.

Источник: РИАЦ

Данная трасса имеет большое значение в дорожно-транспортной схеме города, поскольку связывает две основные магистрали — Вторую и Третью продольные. В настоящее время ведутся только подготовительные работы: специалисты МБУ «Северное» выполняют разбивку оси дороги и нивелирование проезжей части.

Как сообщил мастер муниципального предприятия Александр Богданов, непосредственный ремонт объектов начнется сразу же, как только среднесуточная температура воздуха в Волгограде превысит пять градусов тепла. Это необходимо для качественной укладки асфальта.

— Улицы будут отремонтированы комплексно до сентября текущего года. В перечень работ включены замена асфальтобетонного покрытия, устройство бордюрного ограждения и ремонт тротуаров. Площадь отремонтированной проезжей части составит 4200 квадратных метров, тротуаров — 300 квадратных метров. Перед началом работ на проезжей части были ликвидированы ямы, которые создавали угрозу безопасности дорожного движения, — рассказал он.

Системная, комплексная работа по приведению в порядок трасс региона, которую начали в 2014 году, будет продолжена. Естественно, проблемы отрасли, копившиеся в отрасли годами, быстро не решить.

Как отметил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, — в ходе встречи с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым, которая состоялась в мае прошлого года, — регион и его столица — это территория с «убитыми» дорогами.

— Это, конечно, накопленный результат недофинансирования на протяжении нескольких десятилетий, — подчеркнул тогда премьер-министр.

Поэтому план ремонта дорог формируется на несколько лет вперед. Только по Волгограду в этом году запланировано привести в порядок около ста километров трасс. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по таким объектам как проезд Дорожников, улицы Володарского и Пархоменко. Кроме того, значительный объем работ будет выполнен по приведению в порядок Второй и Третьей продольных магистралей.

По словам заместителя начальника службы заказчика ремонтных работ в областном центре МУ «Комдорстрой» Александра Хабарова, впервые за 20 лет в Волгограде перешли к комплексному ремонту автомобильных дорог, максимально отказавшись от ямочного ремонта — он останется только на наиболее аварийно-опасных участках, как кратковременная мера.

— Комплексный ремонт предусматривает укладку двух слоев асфальтобетонного покрытия — выравнивающего и верхнего. При этом будет применяться шебеночно-мастичный асфальтобетон, который хорошо себя зарекомендовал по итогам ремонта волгоградских дорог в 2016 году. Комиссионное обследование улично-дорожной сети Волгограда показало, что дороги, отремонтированные в 2015−16 годах, находятся в хорошем состоянии. Общий процент дефектов, выявленных после зимы, составил не более 0,01%. Выявленные недочеты будут устранены в ближайшее время по гарантии — подрядными организациями за собственный счет, — подчеркнул Александр Хабаров.

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