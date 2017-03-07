Аэропорт «Симферополь» продолжает бить прошлогодние рекорды по пассажиропотоку

«Пассажиропоток аэропорта “Симферополь” за февраль 2017 года составляет 164 тысячи 118 человек, что на 7,2% больше, чем в феврале прошлого года», — сообщили в пресс-службе аэровокзала.

Количество взлетно-посадочных операций за минувший месяц составило 1337 единиц.

Как ранее сообщал РИА Новости (Крым), за период новогодних праздников, с 25 декабря по 8 января этого года было перевезено 116 тысяч 948 пассажиров, что почти на 10% больше, чем за предыдущий аналогичный период. Всего за первый месяц 2017 года Международный аэропорт «Симферополь» обслужил 188630 пассажиров.

В 2016 году пассажиропоток крымской воздушной гавани составил 5 млн 201 тысяча 522 человека, что на 3,5% больше показателей пассажиропотока за аналогичный период 2015 года.