Аэропорт «Симферополь» продолжает бить прошлогодние рекорды по пассажиропотоку
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар — РИА Новости (Крым). Международный аэропорт «Симферополь» в феврале обслужил более 164 тысяч пассажиров, сообщили в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар — РИА Новости (Крым). Международный аэропорт «Симферополь» в феврале обслужил более 164 тысяч пассажиров, сообщили в
«Пассажиропоток аэропорта “Симферополь” за февраль 2017 года составляет 164 тысячи 118 человек, что на 7,2% больше, чем в феврале прошлого года», — сообщили в
Количество
Как ранее сообщал РИА Новости (Крым), за период новогодних праздников, с 25 декабря по 8 января этого года было перевезено 116 тысяч 948 пассажиров, что почти на 10% больше, чем за предыдущий аналогичный период. Всего за первый месяц 2017 года Международный аэропорт «Симферополь» обслужил 188630 пассажиров.
В 2016 году пассажиропоток крымской воздушной гавани составил 5 млн 201 тысяча 522 человека, что на 3,5% больше показателей пассажиропотока за аналогичный период 2015 года.