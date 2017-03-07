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14:21 (мск), источник: Publika.md

Бензин станет дешевле на 38 банов и составит 17,83 лея за литр

С завтрашнего дня цены на топливо снизятся. Национальное агентство по регулированию в энергетике пересмотрело максимальную стоимость горючего на ближайшие две недели.

Источник: Publika.md

Бензин подешевеет на 38 банов и составит не более 17 леев 83 банов за литр. Снизится на три бана и стоимость дизтоплива, ее оценивают в 15 леев 62 бана.

Ценники на АЗС снизят после полуночи. НАРЭ устанавливает цены с учётом котировок на международных рынках.

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