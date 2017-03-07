На реконструкцию «Храброво» планируют выделить ещё 830 млн рублей

Финансирование второй очереди реконструкции и развития аэропорта «Храброво» в Калининграде может быть увеличено на 830,8 млн рублей. Об этом сообщает информагентство RNS со ссылкой на постановление правительства.

Изменения планируется внести в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России (2010−2020 годы)».

Увеличение на 618,1 млн рублей произошло из-за удорожания импортных материалов и оборудования, ещё 212,7 млн рублей — не израсходованные в 2014 году и возвращённые в федеральный бюджет средства.