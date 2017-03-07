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14:26 (мск), источник: Калининград.Ru

На реконструкцию «Храброво» планируют выделить ещё 830 млн рублей

Увеличение бюджета произойдёт из-за удорожания импортных материалов.

Источник: Калининград.Ru

Финансирование второй очереди реконструкции и развития аэропорта «Храброво» в Калининграде может быть увеличено на 830,8 млн рублей. Об этом сообщает информагентство RNS со ссылкой на постановление правительства.

Изменения планируется внести в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России (2010−2020 годы)».

Увеличение на 618,1 млн рублей произошло из-за удорожания импортных материалов и оборудования, ещё 212,7 млн рублей — не израсходованные в 2014 году и возвращённые в федеральный бюджет средства.

Контракт на реконструкцию аэродрома стоимостью 3,2 млрд рублей заключили в сентябре 2014 года. Работы должны были завершить в ноябре-декабре 2016 года. Из-за возникшего отставания пришлось менять подрядную организацию, которой стала компания «Центродорстрой». Росавиация уверена, что фирма справится с ремонтом аэродрома и завершит его в срок. По словам гендиректора «Храброво» Александра Корытного, аэропорт сдадут под ключ в марте 2018 года.

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